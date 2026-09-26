Vannacci 'amplia' la scollatura di Matilde Siracusano in una foto

AGI - Una foto ritoccata della sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, Matilde Siracusano, compare sulla pagina Facebook di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale.
Nello scatto, Siracusano è seduta accanto a Fabio Roscioli, candidato del centrodestra per le elezioni suppletive della Camera nel collegio di Reggio Calabria, e a Claudio Lotito, senatore di FI e patron della Reggina. Oggetto della polemica è la scollatura della deputata: nella foto originale Siracusano indossa una maglietta bianca sotto la giacca floreale, che però è 'sparita'. "Il seggio di Reggio non è una succursale di Arcore né il bidone dell'umido della politica nazionale" è la scritta che accompagna l'immagine, creata facendo un collage di altre foto.
Tajani: "Classico esempio del moralista senza morale"
"L'attacco a Matilde Siracusano è volgare e inaccettabile e dimostra la scarsezza di contenuti politici da parte di chi l'ha escogitato. Ritoccare una foto per cercare di ridicolizzare l'avversario politico è disonorevole per chi predica il rispetto delle regole. È il classico esempio del moralista senza morale", scrive su X il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani.
Russo: "Un risultato avvilente"
"Solidarietà al sottosegretario Matilde Siracusano. Evidentemente qualcuno ha pensato che, non trovando 'donne senza gonna', ci pensasse l'IA a ritoccare i vestiti e scoprire le colleghe. Un intento e un risultato del tutto avvilenti, squalificanti prima di tutto per chi ci ha provato", afferma Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Costituzionali alla Camera.
Bergamini: "Non è campagna elettorale, ma una mancanza di rispetto"
"Manipolare l'immagine di una donna in politica, alterandone l'abbigliamento e pubblicando una foto falsificata, è semplicemente indecoroso. E lo è per chi lo fa. Non è umorismo, non è ironia, non è campagna elettorale: è mancanza di rispetto verso una persona, verso un'istituzione e verso il Paese", dice Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.
Carfagna: "Un atto di bullismo e sessismo senza precedenti"
Solidarietà anche da Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati: "Se ancora ci fosse qualche dubbio sul maschilismo di Roberto Vannacci e del suo partito, ora è caduto. Per schernire il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, Vannacci pubblica una foto della sua compagna, la sottosegretaria Matilde Siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. È un'aggressione intollerabile e un atto di bullismo sessista senza precedenti nella nostra politica. Nessuno si sognerebbe mai di pubblicare foto manipolate della moglie e delle figlie di Vannacci per attaccarlo politicamente. L'idea della donna che il generale propone è inaccettabile e, per quanto mi riguarda, rappresenta uno degli aspetti più pericolosi del suo programma politico. Mi batterò con tutte le mie forze perché questa visione retriva e umiliante non passi e spero in una mobilitazione collettiva di donne e uomini indisponibili ad arretrare rispetto a un traguardo di civiltà. Non sarà un esaltato qualunque a mettere in discussione quello che faticosamente abbiamo conquistato. Alla sottosegretaria Siracusano va tutta la mia solidarietà".
Craxi: "Un espediente per alimentare stereotipi, sessismo e disinformazione"
"La manipolazione dell'immagine di Matilde Siracusano, con l'alterazione della scollatura e dell'abbigliamento, non ha nulla a che fare con la satira, con la critica politica o con il legittimo confronto democratico. Non riguarda idee, scelte o proposte. Serve soltanto a costruire una rappresentazione falsa della realtà per screditare una persona e ingannare i cittadini. Ed è forse proprio questo il punto", commenta la presidente dei senatori azzurri, Stefania Craxi.
E aggiunge: "Questo episodio racconta perfettamente il 'mondo al contrario' di Vannacci: un mondo in cui la manipolazione prende il posto della verità, l'attacco personale sostituisce il confronto sui contenuti e una donna viene giudicata per un'immagine artificiosamente costruita invece che per il lavoro che svolge nelle istituzioni. Quando mancano gli argomenti, si ricorre alle caricature. Quando manca la politica, si tenta di umiliare l'avversario. È un metodo indecente, di pessimo gusto, al quale taluni attingono senza alcuno scrupolo. Ma il punto non è una fotografia. Il punto è la deliberata alterazione della realtà a fini politici".
Infine, Craxi conclude: "Modificare l'immagine di una donna per colpirla è un espediente per alimentare stereotipi, sessismo e disinformazione. Per questo diventa urgente arrivare alle prossime competizioni elettorali con regole più chiare e più rigorose sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Perché la tecnologia può essere uno strumento straordinario di progresso, ma non può trasformarsi in un'arma per falsificare la realtà, colpire le persone e avvelenare il dibattito democratico. La libertà di espressione non può diventare il paravento dietro cui si nascondono la manipolazione e l'inganno. La democrazia vive di verità, trasparenza e responsabilità. Tutto il contrario di ciò che abbiamo visto in questa vicenda".