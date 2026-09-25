Lettera aperta di Grillo a 'un 20enne che crede nelle balle'

AGI - Beppe Grillo torna a farsi sentire, questa volta attraverso il suo blog, per rivolgere una lettera aperta "a un ventenne che crede nelle balle nucleari".
Si tratta, in sostanza, della lunga disamina dei motivi per cui il cofondatore M5s - che peraltro solo pochissimi giorni scorsi ha chiarito che la politica ormai lo ha "sfinito" e che non ha intenzione tornare in campo con un nuovo partito - avverte che "le bugie non renderanno il mondo migliore" e inserisce tra queste i provvedimenti e le dichiarazioni sul ritorno al nucleare, con un arco di sette anni come orizzonte per vedere in funzione il primo reattore.
Le critiche su tempi, costi e risultati
"Capisci - scrive allora Grillo al suo simbolico interlocutore, dopo un'articolata analisi su tempi, costi e benefici di un'operazione del genere - che ti stanno raccontando un mare di balle per prendersi il tuo futuro? Capisci che le balle non ti portano da nessuna parte? Cara ragazza, caro ragazzo, salvati questa lettera, stampala e mettila in un cassetto".
L'appello alle nuove generazioni
"E tra sette anni, se vuoi - prosegue Grillo - vieni a parlare con me. Il mio desiderio più grande è che possa avere ragione tu e non io. Che potremo andare insieme a vedere questo nuovo reattore. Che sarà stata almeno posta la prima pietra da qualche parte, almeno del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Il mio timore non è quello 'delle radiazioni' o 'delle scorie'. Il mio timore è che ai futuri ventenni del 2033-2034 racconteranno tante altre balle, cercando di giustificare in modo ridicolo il perché si saranno sprecati una marea di soldi pubblici, con il risultato di non avere nulla. Qualsiasi cosa succeda, sappi che ti voglio bene lo stesso".