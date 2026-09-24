Il Senato approva il ddl sul nucleare. Cosa cambia e come funziona

AGI - Il Senato ha approvato in via definitiva - con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti - il disegno di legge sul nucleare. Il provvedimento delega il Governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare, per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica.
Meloni: "Scelta coraggiosa"
La premier Giorgia Meloni l'ha definita una "scelta coraggiosa per cambiare le cose". "Dopo quasi quarant'anni, l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Una scelta coraggiosa e di buon senso". Cosi', in un post su X, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Aggiunge la premier: "Oggi importiamo elettricità prodotta dalle centrali nucleari di nazioni vicine, ma non possiamo produrla noi. Questa legge serve a cambiare le cose". Parliamo di tecnologie di nuova generazione, non delle vecchie centrali. Ora il Governo scriverà le norme attuative su sicurezza, autorizzazioni, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. Era un impegno preso con gli italiani. Un altro impegno che abbiamo mantenuto", conclude Meloni.
Ma ecco nello specifico di cosa si tratta.
La delega
Il disegno di legge sul nucleare approvato dai due rami del Parlamento conferisce al Governo la delega per disciplinare in modo organico l'introduzione del nucleare sostenibile nel sistema energetico nazionale, adottando uno o più decreti attuativi entro dodici mesi dalla entrata in vigore del provvedimento. Il testo fa diretto riferimento al rispetto degli obblighi europei e internazionali e si inserisce nel quadro delle politiche comunitarie indirizzate al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e indipendenza energetica, contenendo i costi dei consumi.
Cosa prevede
La delega prevede l'elaborazione di un Programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione; nonchè la definizione della disciplina relativa alla sperimentazione, localizzazione, costruzione, installazione ed esercizio di nuovi impianti di produzione.
Rientrano nel perimetro della delega anche la disattivazione e lo smantellamento delle installazioni nucleari esistenti, la disciplina del combustibile nucleare, degli impianti di stoccaggio e smaltimento definitivo di rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. Sono oggetto del provvedimento anche il riordino della disciplina in materia di sicurezza, vigilanza e controllo, nonchè della governance e il potenziamento della ricerca scientifica, industriale e la formazione di nuove competenze.
"Oggi l'Italia fa un passo verso il futuro: l'approvazione della delega al governo sul nuovo nucleare sostenibile dà compimento a un percorso avviato ormai tre anni fa, volto ad esplorare le potenzialità di questa nuova tecnologia, pulita e sostenibile. Il nucleare non è un ritorno al passato: è una tecnologia vincente, che integrata con le rinnovabili può dare straordinari risultati per la nostra sicurezza energetica, verso la neutralità al 2050", ha commentato Gilberto Pichetto, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.
I progetti
Più nel dettaglio la legge definisce il quadro entro il quale potranno essere valutati in futuro singoli progetti, quindi non autorizza oggi la costruzione di una centrale. La delega al Governo riguarda l'intero ciclo di vita: programmazione, localizzazione, costruzione, esercizio, sicurezza, combustibile, rifiuti e smantellamento finale. Il Governo avrà 12 mesi per adottare i decreti legislativi e altri 24 mesi per eventuali correttivi.
Non viene scelta oggi una tecnologia. Il principio è quello della neutralità tecnologica: saranno i decreti a stabilire quali tecnologie potranno essere utilizzate sulla base di maturità, sicurezza e sostenibilità. Il perimetro comprende SMR, AMR, microreattori e, con una disciplina specifica, la fusione. La legge prevede anche la possibilità di istituire una Autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare, valorizzando e rafforzando le competenze tecniche già esistenti presso ISIN, l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.
ISIN è già oggi l'autorità nazionale di regolamentazione competente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione e svolge controlli sulle installazioni nucleari in disattivazione, sui reattori di ricerca oggi attivi in Italia, sulla gestione dei rifiuti e del combustibile esaurito, sulle sorgenti radioattive utilizzate anche in campo sanitario e industriale e sul trasporto dei materiali radioattivi.
I criteri per i siti delle centrali
La legge non individua i siti delle future centrali. La localizzazione avverrà sulla base di criteri tecnici, ambientali e territoriali:
- sicurezza nucleare
- sismicità
- rischio idrogeologico
- disponibilità di infrastrutture
- connessione alla rete
- caratteristiche del territorio
Sono previste forme di consultazione delle comunità interessate.
Il PNIEC colloca l'eventuale ingresso del nuovo nucleare intorno al 2035. Negli scenari al 2050 vengono valutati circa 8-16 GW di capacità nucleare, equivalenti a circa l'11-22% della domanda elettrica nazionale. Il nucleare verrebbe quindi integrato con rinnovabili, accumuli, reti e interconnessioni, non pensato in alternativa a esse.
Il punto tecnico dell'integrazione è questo: eolico e fotovoltaico dipendono dalla disponibilità di sole e vento, mentre il nucleare è una fonte programmabile e a basse emissioni (in realtà è la fonte a più basse emissioni di CO2 nel ciclo di vita). In un sistema decarbonizzato bisogna garantire non soltanto abbastanza energia nell'arco dell'anno, ma anche potenza disponibile in ogni ora, stabilità della rete e sicurezza degli approvvigionamenti.