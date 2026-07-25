Nuovo video IA di Vannacci: Mattarella concede grazia a Roggero
Vannacci posta un nuovo video con IA: Mattarella concede la grazia a Roggero
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Vannacci posta un nuovo video con IA: Mattarella concede la grazia a Roggero

Il video si chiude con il 'legionario' Vannacci che entra nel carcere Mamertino e libera un prigioniero con il volto di Mario Roggero.
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AGI- Un nuovo video prodotto con intelligenza artificiale compare sui canali social di Roberto Vannacci. Come in quelli precedenti, il leader di Futuro Nazionale si mostra come un legionario romano. Lo scenario, questa volta, non è il Colosseo, come in un video precedente, e Vannacci non condanna a morte gli avversari politici.

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Al contrario, il capo di Futuro Nazionale è all'interno di un ricco palazzo al cospetto di un alto dignitario romano, forse un console, con le fattezze del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Vannacci porge una pergamena.

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Il console con i tratti del Capo dello Stato la srotola e vi appare la scritta 'gratiam', incisa con il fuoco. A quel punto il console guarda una statua della Giustizia, bendata e con in mano una bilancia.

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Una donna posa su un piatto della bilancia una pietra preziosa, che sembra un grosso diamante, e - tra gli sguardi sbigottiti di altri esponenti di Futuro Nazionale - la Giustizia pronuncia il suo verdetto. Il video si chiude con il 'legionario' Vannacci che entra nel carcere Mamertino e libera un prigioniero con il volto di Mario Roggero. La scena si chiude con Roggero che esce dal carcere e riabbraccia sua moglie. La didascalia scelta da Vannacci è eloquente: "Grazia per Roggero. Amen".

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