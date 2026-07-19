Meloni: 'Ho chiesto io a Nordio di attivarsi per la grazia a Roggero'

Salvini visita Roggero in carcere: "Se fosse possibile candidarlo sarei orgoglioso". Il legale del gioielliere: "Fiduciosi ma tempi lunghi"

Il vicepremier e segretario della Lega ha incontrato il gioiellere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo avvenuta il 28 aprile 2021