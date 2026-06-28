Ustica, anche il governo contro l'archiviazione dell'inchiesta

AGI - "Il Governo, tramite l'Avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Ustica". Lo rende noto un comunicato diffuso da Palazzo Chigi. "L'udienza nel corso della quale il giudice sarà chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione è stata fissata - precisa la nota - per il prossimo 30 settembre".
"Allo stato attuale - si legge - non è ancora possibile procedere alla costituzione di parte civile, poiché il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari."
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L'opposizione esulta
"L'annuncio da parte di Palazzo Chigi che il Governo si opporrà alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla strage di Ustica è importante. E accoglie una fondamentale richiesta dell'associazione dei familiari e della Presidente Daria Bonfietti", hanno commentato i parlamentari PD Walter Verini e Andrea De Maria; Ilaria Cucchi, AVS; Marco Lombardo, Azione; Ivan Scalfarotto IV; Marco Pellegrini 5 Stelle.
"Così come importante è la previsione di costituzione di parte civile al termine delle udienze preliminari. Anche noi avevamo sostenuto la richiesta di Daria e diamo atto di questo passo importante verso la verità e la giustizia e di altri che auspicabilmente potranno essere compiuti quarantasei anni dopo la strage", concludono.