Ustica, Mattarella: 'La verità è un dovere irrinunciabile'

AGI - Appello alla verità del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'anniversario della strage di Ustica. "Ricomporre quanto avvenne sul mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile - ha affermato in un messaggio il Capo dello Stato -. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. In questo giorno di raccoglimento e di memoria, il pensiero di vicinanza e di solidarietà va anzitutto ai familiari delle vittime, straziati da un evento inaccettabile e da un dolore profondo che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ottantuno vite vennero distrutte. Morirono tutti i passeggeri e i componenti dell'equipaggio del DC9 partito da Bologna e diretto a Palermo. Tanti i corpi che non trovarono sepoltura. La ricostruzione di quanto accaduto - sottolinea il Capo dello Stato - è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità, tuttavia, è stata percorsa e ha portato a risultati significativi. Ricomporre quanto avvenne sul mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile".
Bonfietti, "non accettiamo che si archivi"
"Ci aspettiamo che l'ultimo pezzo di verità venga accertato, perché sapendo per certo che il DC9 dell'Itavia è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, non riusciamo ad accettare che si archivi senza essere riusciti a trovare gli autori materiali - ha dichiarato Daria Bonfietti, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime, a margine della commemorazione in Comune a Bologna per il 46 anniversario della tragedia -. Chi è stato ad abbattere il Dc9 dell'Itavia? Se non ci riesce la magistratura con le armi della giustizia (indagini e rogatorie), ci deve, io credo, riuscire la politica, il governo del mio Paese deve muoversi in maniera ben più sostanziale, per pretendere risposte dai paesi amici ed alleati sulle loro presenze certe, certe, certe nei nostri cieli".
Bonfietti ha ribadito la necessità di arrivare all'accertamento delle responsabilità "materiali" dell'abbattimento del DC9 Itavia, sollecitando un'iniziativa più incisiva del Governo nei confronti dei Paesi alleati coinvolti per fare piena luce su quanto accaduto.
Richieste al governo e alla premier
Dalla premier Giorgia Meloni "non ho avuto risposte ancora, è stato ieri l'incontro, come sapete, al quale mi riferivo, chiedevo alla Meloni di dire all'avvocatura dello Stato di costituirsi, come ci siamo costituiti noi, contro l'archiviazione richiesta da pm", ha spiegato ancora Bonfietti. "Dovrebbe essere importante - ha aggiunto - che il Governo chieda, che vuole anche lui sapere cosa successe quella notte nei nostri cieli. E poi appunto con l'incontro che c'era l'altro giorno con Macron, che il Governo tendesse a chiedere, pretendere, una qualche risposta anche da loro". Bonfietti ha quindi sollecitato l'esecutivo a sostenere l'opposizione alla richiesta di archiviazione e ad avviare un'iniziativa diplomatica, anche nei confronti della Francia, per ottenere chiarimenti definitivi sulla strage.
L'appello dei familiari e del sindaco Lepore
'La memoria non si archivia' è l'appello dei familiari delle vittime della strage di Ustica, "un appello che condivido, che rilancio; in questi 46 anni abbiamo avuto depistaggi, muri di gomma, adesso è la stagione delle archiviazioni di comodo", ha dichiarato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. "Io credo - ha aggiunto - che il nostro Paese non lo debba permettere, quindi il presidente della Repubblica è già intervenuto e lo ringrazio come sempre perché è molto vicino ai familiari delle vittime e ha chiesto anche che tra paesi alleati ci sia una chiarezza, un chiarimento e credo che ci sia un contesto internazionale che lo permette. Quarantasei anni dopo non vedo i motivi per i quali i paesi alleati o in particolare la Francia non debba con chiarezza mettere a disposizione le informazioni chiare". Lepore ha quindi chiesto piena collaborazione da parte degli Stati alleati, sostenendo che il quadro internazionale consenta ormai di fare definitivamente luce sulla vicenda.