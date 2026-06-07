Ballottaggi, seggi aperti per le elezioni in 42 Comuni

AGI - Seggi aperti per il secondo turno delle elezioni comunali. Oggi fino alle 23 e domani alle 7 alle 15 si torna al voto per i ballottaggi in quarantadue comuni sopra i 15mila abitanti.
Ballottaggi, i 6 capoluoghi al voto
Tra questi ci sono anche sei capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota per il primo turno anche in 148 comuni della Sardegna dove sono chiamati al voto 400mila cittadini.
Le posizioni ai blocchi di partenza
Guardando ai risultati del primo turno i candidati espressione del centrodestra partono in vantaggio a Lecco (con Filippo Boscagli) a Macerata (con Sandro Parcaroli) e a ad Arezzo (con Marcello Comanducci).
Il centrosinistra dal canto è ‘avanti’ ad Agrigento (con Michele Sodano), a Trani (con Marco Galiano) e a Chieti (con Giovanni Legnini).
Il testa a testa a Viareggio
Fari puntati non solo sui capoluoghi. Spicca, ad esempio, la sfida di Viareggio dove, ai blocchi di partenza, è testa a testa tra Sara Grilli (centrodestra) e Federica Maineri (centrosinistra)