Comunali 2026, affluenza in calo: 60,03%

AGI - Si sono chiusi alle ore 15 i seggi per la tornata le elezioni comunali che ha chiamato al voto oltre 6 milioni e 600mila italiani per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali in 894 comuni, di cui 18 capoluogo di provincia. Nei comuni con più di 15mila abitanti, l’eventuale ballottaggio si terrà il 7 e 8 giugno.
Exit poll, a Venezia avanti Venturini 47-51%
A Venezia il candidato del centrodestra Simone Venturini 47-51% è dato dagli Exit poll in vantaggio sul candidato del centrosinistra Andrea Martella 44-40%.
I capoluoghi dove si è votato sono: Venezia, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Reggio Calabria, Crotone, Agrigento, Enna e Messina.
Affluenza in calo
L'affluenza alla chiusura dei seggi è del 59,98%, in calo rispetto al 64,86 delle precedenti consultazioni.
A Prato è in vantaggio Biffoni del centrosinistra dato ad una forchetta di 49,5-53,5%.
Affluenza in calo: 46,3% alle 23 di domenica
L’affluenza registrata alle 23 di ieri si è attestata al 46,3%, in calo rispetto al 50,2% del precedente turno elettorale. Alle 19 aveva votato il 34,5% degli aventi diritto (contro il 37% precedente), mentre alle 12 l’affluenza era stata del 14,74% (15,75% la volta precedente).