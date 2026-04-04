Meloni a Doha, seconda tappa del tour nel Golfo

AGI - Dopo la visita a Gedda, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto tappa a Doha "dove è stata ricevuta dall'Emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.
Il Presidente Meloni - fa sapere Palazzo Chigi in una nota - ha prima di tutto ringraziato l'Emiro per l'assistenza fornita nell'evacuazione dei numerosi cittadini italiani, in particolare turisti in transito, che hanno voluto lasciare il Qatar all'inizio del conflitto e ha sottolineato il messaggio di vicinanza che la sua presenza intende esprimere a fronte degli attacchi iraniani al Qatar.
Il Presidente del Consiglio e l'Emiro hanno discusso degli sforzi diplomatici in corso per l'uscita dalla crisi e per garantire un'architettura di sicurezza regionale sostenibile. I due leader - si legge ancora nella nota - hanno quindi approfondito le questioni energetiche, anche alla luce del rapporto consolidato tra Italia e Qatar in questo ambito, confrontandosi sulle possibili azioni di mitigazione per gli shock subiti.
In questo quadro, il Presidente Meloni ha assicurato la disponibilità dell'Italia, attraverso le eccellenze del suo sistema produttivo, a contribuire alla riabilitazione delle infrastrutture energetiche qatarine, fondamentali per la sicurezza energetica su scala globale. È stato anche ribadito come sia urgente e necessario assicurare la libertà di navigazione attraverso Hormuz.
Il Presidente Meloni e Sheikh Tamim hanno infine concordato di lavorare congiuntamente per sviluppare ulteriormente la cooperazione e gli investimenti congiunti, per rafforzare ogni dimensione della sicurezza, soprattutto negli ambiti strategici della difesa, delle infrastrutture critiche, della sicurezza alimentare e della cooperazione multilaterale per la gestione dei fenomeni migratori nelle rotte mediterranee".
L’incontro di ieri in Arabia Saudita
La visita segue quella di ieri in Arabia Saudita, dove la premier è stata ricevuta a Gedda dal principe ereditario e primo ministro Mohammed bin Salman. Il colloquio si è concentrato sulle prospettive di pace e sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici.
Vicinanza dell’Italia e confronto sulla difesa
Durante l’incontro, Meloni ha espresso la vicinanza dell’Italia all’Arabia Saudita. I due leader hanno inoltre discusso dell’assistenza militare difensiva fornita dall’Italia, confrontandosi sull’evoluzione del conflitto e sugli sforzi in corso per favorire una soluzione diplomatica.
Il confronto ha riguardato anche la necessità di promuovere un quadro regionale capace di superare l’attuale fase di instabilità. Particolare attenzione è stata dedicata al tema dell’energia, con l’obiettivo di garantire forniture sicure e limitare l’impatto della crisi su cittadini e imprese.
Focus su energia e Stretto di Hormuz
In questo contesto, Meloni e bin Salman hanno concordato sull’urgenza di ripristinare al più presto la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, snodo strategico per i flussi energetici globali.
Rafforzamento del partenariato strategico
I due leader hanno infine discusso del partenariato strategico avviato tra Italia e Arabia Saudita durante la precedente visita della premier ad Al-Ula nel gennaio 2025, ribadendo l’importanza di rafforzare la cooperazione in ambiti chiave come economia, investimenti, infrastrutture, sicurezza e difesa.
Prossime tappe della missione
Con la tappa di Gedda si è conclusa la prima parte della visita lampo nel Golfo, che proseguirà con ulteriori incontri istituzionali, oltre che in Qatar, anche negli Emirati Arabi Uniti.