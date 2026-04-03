Meloni a Gedda, missione istituzionale nei Paesi del Golfo

AGI - Oggi tappa a Gedda per incontrare il principe ereditario Mohammed Bin Salman, domani bilaterali in Emirati Arabi Uniti e Qatar. Una due giorni intensa, e a sorpresa, quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nei Paesi del Golfo Persico, iniziata nel pomeriggio quando la premier è atterrata in Arabia Saudita. Una visita, fanno sapere fonti italiane, che era stata tenuta 'segreta' per ragioni di sicurezza, data la situazione in Medio Oriente, con i bombardamenti dell'Iran che continuano anche in queste ore. Ma, nonostante le difficoltà, Meloni ha voluto essere 'in presenza' nei tre Paesi del Golfo.
Prima di tutto, fanno sapere sempre le stesse fonti, il viaggio è un segnale di vicinanza a questa parte di mondo, in solidarietà a delle nazioni con cui il governo italiano intrattiene rapporti che vanno oltre quelli istituzionali. Ma è ovvio che al centro dei colloqui ci saranno i dossier cruciali, emersi prepotentemente dopo l'inizio delle ostilità tra Iran, Stati Uniti e Israele. In primis, la sicurezza energetica, quindi la situazione delle rotte commerciali, con la crisi nello Stretto di Hormuz, poi i possibili risvolti sul fronte migratorio. Un tema, quest'ultimo, si osserva ancora, che sarà sollevato a livello europeo e sarà anche affrontato con i partner del Golfo negli incontri di questi due giorni.
Su Hormuz e la sicurezza della navigazione, ribadiscono le stesse fonti, la posizione italiana non cambia, rispetto a quanto già espresso nelle scorse settimane, ovvero che Roma è disponibile a garantire la sicurezza del transito nello Stretto soltanto di fronte a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu e in quadro di cessate il fuoco. Un obiettivo che resta la priorità dell'Italia e che viene perseguito anche attraverso le interlocuzioni diplomatiche con Teheran, che non sono mai state interrotte dal governo italiano.
In un contesto in cui solo oggi - riferiscono fonti italiane - sono caduti sugli Emirati Arabi Uniti 47 droni e 18 missili balistici. Proprio la sicurezza è stato il motivo che ha spinto la delegazione italiana a evitare di fare tappa in Kuwait. E, quindi, la vicinanza ai Paesi del Golfo, la sicurezza delle rotte migratorie e della navigazione, l'approvvigionamento energetico. Tema che è stato anche in cima all'agenda della recente missione di Meloni in Algeria e che sarà al centro dei colloqui che la premier terrà nel suo prossimo viaggio istituzionale, in Azerbaigian, previsto per le prossime settimane.
Un obiettivo, quello della sicurezza energetica, che persegue anche garantendo la continuità degli investimenti italiani nell'area e - dicono dal governo - parlando direttamente con gli interlocutori coinvolti, per superare il momento di crisi e gestire la situazione, difficile, contingente. Ma non solo: ci sarà spazio per altri dossier, come la sicurezza alimentare, una delle tematiche che verranno discusse ai più alti livelli con i partner di Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Per quanto riguarda la difesa di questi Paesi, attaccati dall'Iran, viene spiegato che l'Italia, fino a questo momento, ha inviato esclusivamente materiale di natura difensiva e che, se ci saranno altre richieste, saranno valutate.