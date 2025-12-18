Open Arms, Salvini: "Sono stato in sospeso per cinque anni. Ho dormito più leggero" 

AGI - “Oggi sono lontano da Palermo ma con il cuore sono vicino per mille motivi. Innanzitutto, perché ieri è stata una bella serata: si è chiuso il processo Open Arms cominciato a Palermo. Si trattava di un altro genere di navigazione però, confesso, che al di là delle dichiarazioni stampa, un conto è parlare dei processi degli altri, un altro è rimanere per cinque anni sospeso”. Lo ha detto Matteo Salvini, intervenendo, in collegamento da remoto, all'incontro “Noi, il Mediterraneo”, Palermo Marina Yachting, il giorno dopo la decisione della corte di Cassazione che ha reso definitiva l'assoluzione del segretario leghista per la vicenda Open Arms.
“È chiaro che se la Cassazione ieri avesse deciso in maniera diversa, si sarebbe aperta la porta della condanna. Diciamo, quindi, che ho dormito un pochino più leggero ieri notte”, ha concluso il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.