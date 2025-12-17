La procura generale della Cassazione, 'confermare l'assoluzione di Salvini'

AGI - Confermare l'assoluzione del ministro Matteo Salvini nell'ambito del procedimento Open Arms. Lo ha chiesto la procura generale della Cassazione, a conclusione della requisitoria davanti alla quinta sezione penale della Suprema Corte.
Secondo i pg Luigi Giordano e Antonietta Picardi, va rigettato il ricorso presentato dalla procura di Palermo contro l'assoluzione di Salvini in primo grado. La quinta sezione penale della Suprema Corte era chiamata a vagliare il ricorso "per saltum" presentato dai pm palermitani direttamente in Cassazione contro la sentenza con cui il tribunale di Palermo, nel dicembre 2024, ha assolto Salvini.
Salvini è stato assolto "perché il fatto non sussiste" dal tribunale di Palermo nel dicembre 2024 dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, per lo sbarco negato di 147 persone, tra cui minori, soccorse dalla ong Open Arms nel corso di tre salvataggi nell'agosto 2019, quando rivestiva l'incarico di ministro dell'Interno: contro tale sentenza, la procura di Palermo ha presentato un ricorso "per saltum" direttamente in Cassazione.
Bongiorno: "Inammissibile il ricorso dei pm"
"Per noi è totalmente inammissibile". Così Giulia Bongiorno, avvocato difensore di Salvini, entrando in Cassazione, ha definito il ricorso presentato dalla procura di Palermo.