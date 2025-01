Meloni: “I giudici? Nessun complotto ma vanno contro la volontà popolare”

Un morto e 3.100 evacuati per l'alluvione in Emilia Romagna. Traffico aereo in tilt al Nord per problemi ai radar

Precipitazioni fino a 175 millimetri sul capoluogo, 15 fiumi oltre la soglia rossa, oltre 600 interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione, migliaia di abitazioni senza elettricità