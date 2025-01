La Manovra approda alla Camera. Dal taglio del cuneo alle pensioni, tutte le misure

La detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese per l'anno 2025 e al 36% delle spese per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze delle criptovalute è applicata con aliquota che sale al 42%. Lo si legge nella legge di bilancio depositata alla Camera. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali gli esercenti attivita' d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali nel territorio dello Stato.