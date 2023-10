L'accesa discussione sulle reti sociali coinvolge anche i partiti. Per Meloni lo spot, con protagonista una figlia di genitori separati o comunque in crisi, è "bello e toccante". Per la sinistra più che su quella pesca occorre concentrarsi su tutto il carrello della spesa. Secondo Calenda la sola nascita del dibattito dimostra che "meritiamo l'estinzione"