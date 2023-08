AGI - È ancora una vignetta del disegnatore satirico del Fatto Quotidiano, ancora una volta su quello che si potrebbe definire il format 'casa Lollobrigida', a suscitare una levata di scudi da FdI. "Persevera Natangelo sul Il Fatto Quotidiano con le sue vignette indecenti e per nulla esilaranti", dice infatti la deputata Sara Kelany facendo osservare che "con questo ulteriore attacco ad Arianna Meloni e al ministro Lollobrigida, la sinistra becera e rancorosa dimostra che politicamente non ha nulla da dire, continuando solo ad attaccare personalmente quelli che considera i propri nemici".

La vignetta in questione, nuova puntata della serie "intanto in casa Lollobrigida", mostra una donna di colore a letto con un uomo dai capelli biondi al quale chiede "e tua moglie?": "Tranquilla, sta tutto il giorno fuori a occuparsi del partito di sua sorella", la risposta. Un trasparente riferimento, peraltro esplicitato nella stessa vignetta, alla nomina di Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio e moglie del ministro dell'Agricoltura, a responsabile della segreteria politica FdI.

"La satira politica ha dei codici e dei canoni, che per quanto possano pungere, non possono travalicare i limiti del rispetto della vita privata e dell'onorabilità delle persone, mercé il superamento dell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero", lamenta allora Kelany a proposito di valutazioni "che devono essere demandate agli organi competenti e - precisa - solo se i diretti interessati hanno intenzione di far valere le proprie ragioni".

"La satira intelligente non fa per Natangelo, se ne faccia una ragione e appenda la matita al chiodo, perché continuando così si copre solo di ridicolo", conclude la deputata di Fratelli d'Italia.