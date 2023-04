Meloni e un selfie tra sorelle dopo la vignetta su Arianna

AGI - Occhiali scuri per entrambi, sorriso sereno come lo sfondo di un cielo di primavera, poche parole per accompagnare la foto ed è tutta qui la reazione, via Facebook, di Giorgia Meloni alla vignetta di Natangelo con la sorella Arianna ritratta a letto con un migrante per ironizzare sulla "sostituzione etnica" paventata dal ministro, marito e cognato delle sorelle Meloni, Francesco Lollobrigida.

Le polemiche sono state tante, ma la premier non è mai intervenuta direttamente. "A testa alta, insieme, da sempre e per sempre" scrive alla sorella "perché suocera intenda"