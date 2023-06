AGI - "L'Italia continuerà a sostenere gli sforzi" affinché i crimini russi siano perseguiti, "a partire dalla deportazione dei bambini ucraini" in Russia, "questa vicenda, da madre, mi ha segnato molto". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue.

"Sono emerse le difficoltà del sistema di Putin ed è stata smontata la narrazione" per cui l'offensiva della Russia in Ucraina "sta andando bene" ha aggiunto Meloni, "L'Unione europea confermerà il sostegno a Kiev. La posizione italiana è riconosciuta e apprezzata e rafforza il nostro ruolo. Difendere l'Ucraina significa difendere l'Italia".

Con la Cina equilibrio, ma non sudditanza

"Il rapporto con la Cina non deve essere ostile ma maggiormente equilibrato" ha dettio ancora la premier "L'Europa ha necessità e bisogno di controllare le sue catene di approvvigionamento e non essere esposta a dipendenze pericolose. Di grande portata sarà la componente di politica estera. È prevista una discussione sulla Cina. Il futuro delle relazioni con Pechino è al centro di un intenso dibattito. Andrebbe aperto un dibatto su come l'Unione ha gestito l'ingresso della Cina nel commercio globale. Quella cinese e quella europea sono economie interdipendenti. Il rapporto economico dovrebbe evolvere verso standard comuni".

L'Italia riconosciuta come nazione solida e affidabile

La presidente del Consiglio ha poi sottolineato la necessità di "sostenere con forza la competitività del nostro sistema produttivo per non cadere in nuovi deleteri legami di dipendenza". Il disaccoppiamento tra le economie di Cina e Unione europea "non è un'ipotesi percorribile, ma bisogna ridurre il rischio", ha rimarcato.

L'Italia viene riconosciuta come una nazione solida, credibile e affidabile, "lo dico con orgoglio anche rispetto a chi strumentalmente scommetteva su un'Italia a guida centrodestra isolata a livello internazionale" ha detto ancora Meloni. "I risultati smentiscono i pronostici e ci responsabilizzano sempre di più e meglio. Un'Italia più forte e credibile a livello internazionale è più capace di affermare gli interessi e i bisogni dei suoi cittadini".