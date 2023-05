Laura Castelletti è la prima 'sindaca' di Brescia

AGI - Laura Castelletti non ha deluso le aspettative di chi già la dava per vincente e sarà la prima donna nella storia di Brescia a guidare la città. Classe 1962, la Sindaca Castelletti è sposata e ha due figlie, Margherita di 30 anni e Caterina di 24.

Dal 2013 al 2018 è stata Vicesindaca di Brescia con deleghe alle attività culturali, sistema museale e bibliotecario urbano, rapporti con enti e istituzioni di promozione culturale, promozione turistica della città e gemellaggi, innovazione e nuove tecnologie e smart city.

I cittadini bresciani hanno così dimostrato di non voler cambiare idea, anzi partito, dandole un mandato di vera e propria fiducia in questa tornata di elezioni comunali. Affianco a Emilio del Bono per cinque anni, Laura Castelletti rappresenta la continuità. Già Tecnico di laboratorio chimico biologico ha lavorato fino al 1992 presso l'Istituto di Farmacologia della Facoltà di Medicina dell'Università di Brescia.

La sua carriera politica inizia come consigliere comunale nel 1991. Castelletti verrà poi rieletta nel 1998 diventando Presidente del Consiglio Comunale, carica che ha ricoperto fino al marzo 2008. Successivamente, nell'aprile del 2008 è stata eletta consigliere nella lista "Laura Castelletti Sindaco" e Vice Presidente della commissione consiliare Urbanistica.

Laura Castelletti succede a Emiliano del Bono, dopo due mandati consecutivi da sindaco della città che propria quest'anno è stata eletta - insieme a Bergamo - Capitale della Cultura.