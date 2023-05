Comunali: Brescia al centrosinistra. Latina, Treviso e Imperia al centrodestra

AGI - Sono chiuse le urne nei seggi di 595 comuni di cui 13 capoluoghi di provincia. Al primo turno il sindaco verrà eletto solo se supererà la soglia del 50% dei voti. Eventuali ballottaggi si terranno il 28 e 29 maggio. Tra i principali comuni, dove si è votato, ci sono Ancona, Brescia, Vicenza, Pisa e Siena.

L'affluenza definitiva alle elezioni comunali del 2023 (primo turno) è stata del 59,03%. Alle precedenti elezioni fu del 61,22%. Il calo è del 2,19%

Ancona che passarebbe al centrodestra, Brescia che sembra rimasta di centrosinistra. Latina, retta da un commissario prefettizio, a sua volta data verso il centrodestra. Imperia che resterebbe guidata dall'ex ministro Claudio Scajola. Sono alcune delle prime, parziali indicazioni, che si possono trarre dall'inizio dello scrutinio del turno amministrativo. Scrutinio che procede ma si basa ancora in alcuni casi su poche decine di sezioni, in altri su appena tre o quattro. Unico dato definitivo, al momento, quello dell'affluenza, ferma al 59,03%. Alle precedenti elezioni fu del 61,22%, facendo registrare un calo del 2,19%.

Si tratta della terza prova elettorale a sette mesi dell'insediamento del governo, che coinvolge 598 Comuni di Regioni a Statuto ordinario - in Sicilia e Sardegna, 128 e 37 Comuni - si votera' il 28 e il 29 maggio. Novantuno i Comuni sopra i 15 mila abitanti, 17 i capoluoghi di provincia chiamati a rinnovare i Consigli comunali - Vicenza, Treviso, Sondrio, Brescia, Imperia, Siena, Massa, Pisa, Latina, Terni, Brindisi, Teramo, Catania, Siracusa, Ragusa e Trapani - con un solo capoluogo di Regione, appunto Ancona. Otto amministrazioni uscenti sono guidate dal centrodestra (Vicenza, Treviso, Sondrio, Imperia, Siena, Massa, Pisa, Ragusa), cinque dal centrosinistra (Ancona, Brindisi, Brescia, Teramo, Trapani), due sono gestite da un commissario prefettizio (Latina e Catania) e una da Azione (Siracusa).

Il centrodestra punta a strappare al centrosinistra qualche 'feudo' come Ancona, e confermare le amministrazioni uscenti. Il centrosinistra, e la segretaria Pd, Elly Schlein, in particolare, punta invece all'effetto Udine, dove registo' un mese fa una vittoria contro ogni pronostico, con Latina e Ancona in cima alle speranze.

Vicenza, centrosinistra avanti (46,7%) a metà scrutinio Con 55 sezioni vicentine scrutinate su 111, il candidato del centrosinistra è in testa col 46,69%. Se la situazione fosse confermata, ci sarebbe un ballottaggio tra centrosinistra e centrodestra

Imperia, largo vantaggio per Claudio Scajola Con il 27% delle sezioni imperiesi scrutinate, il sindaco uscente Claudio Scajola è in testa col 62,34% dei voti

A Treviso nettamente avanti Mario Conte (centrodestra) Le sezioni scrutinate, alle 19.30, sono ancora 22 su 77 ma lo stacco a Treviso è netto. Il candidato sindaco del centrodestra Mario Conte è a quota 66.12% - con la sua lista civica che quasi doppia la Lega - contro il 27,2% dell'avversario di centrosinistra Giorgio De Nardi. Qui il Movimento Cinque Stelle ha corso insieme a Unione Popolare, sostenendo Maurizio Mestriner: al momento il risultato è pari a 2.28% lo collocherebbe al di fuori del consiglio comunale. L'uomo di Azione invece, Nicolo' Rocco, ha superato il 4%. L'affluenza del 50.90% e' inferiore a quella della precedente tornata.

Brescia, scrutinate 50% delle sezioni. Centrosinistra in testa con il 54,98% Dopo 101 sezioni bresciane scrutinate su 203, la candidata del centrosinistra Castelletti è in testa al primo turno col 54,98% dei voti

A Siena è ancora sfida a tre Si profila una sfida a tre alle elezioni amministrative di Siena, con protagonisti Nicoletta Fabio del centrodestra, Anna Ferretti della coalizione del centrosinistra e Fabio Pacciani, candidato di un fronte di liste civiche. Lo scrutinio prosegue a rilento e ad ora sono solo tre su cinquanta le sezioni scrutinate: Anna Ferretti si trova in testa con il 40,68% dei voti, segue Nicoletta Fabio con il 25,42% e quindi c'è Pacciani con il 13,56%. Ad ora però l'ultimo dato aggiornato su Eligendo è delle 16.16 e il numero di sezioni scrutinate fa tenere in silenzio i tre candidati che, invece di tracciare un primo bilancio, restano in attesa di vedere come sta proseguendo il voto.

Ancona: si va verso il ballottaggio Silvetti-Simonella Per eleggere il nuovo sindaco di Ancona si profila un ballottaggio tra il candidato del centrodestra, Daniele Silvetti (al 44,7% dopo 11 sezioni scrutinate su 99) e Ida Simonella(40,3%), sostenuta da una coalizione di centrosinistra, con Azione e Italia Viva e senza il M5S che ha scelto di presentarsi con una propria lista autonoma. "È un risultato molto importante per il centrodestra e Ancona ha risposto bene - ha dichiarato Silvetti -. Quello che finora emerge dalle urne è comunque di un segnale molto forte all'amministrazione uscente. Si ripartirà zero a zero, la situazione è molto fluida. Se sarà ballottaggio vorrà dire che continueremo a parlare con i cittadini, che stanno capendo il nostro lavoro: vedremo se sarà sufficiente". Ad Ancona l'affluenza è in controtendenza rispetto all'affluenza media registrata nelle Marche (57,01 in frenata rispetto al 58,76% del 2018): nella citta' capoluogo ha votato il 54,94% contro il 54,60% di cinque anni fa.