Meloni sul caso Darmanin: "Non usare gli altri governi per questioni interne"

AGI - Al termine del comizio ad Ancona, per sostenere il candidato sindaco Daniele Silvetti, la premier non si sottrare alle domande dei giornalisti e presenta le dimissioni di Carlo Fuortes da amministratore delegato della Rai come "scelta" dello stesso Fuortes, senza pressioni di alcuni tipo. E, dopo aver sostenuto che il governo sta affrontando "con serenità" il tema del cambio ai vertici della guardia di finanza, riserva parole dure riguardo al caso aperto con la Francia, dopo che il ministro Gerard Darmanin l'aveva accusata di non saper gestire l'emergenza immigrazione.

"Io avevo parlato con Macron il giorno prima - ricorda -, dopodichè mi sembra tutto abbastanza discrasico tra le interlocuzioni private e quelle pubbliche, a me pare che sia più un tema di politica interna dei francesi però consiglio prudenza sul fatto di utilizzare altri governi per regolare i conti della politica interna, perchè è una cosa che normalmente non si fa".