Tajani: "La Francia non ci insulti. Est modus in rebus" 

AGI - "Non essere d'accordo e' una cosa, insultare e' un'altra. C'e' stata un'aggressione forse per motivi di politica interna, ma un ministro non dovrebbe dire certe cose. Io amo la Francia, ma non posso permettere che si insulti l'Italia. Est modus in rebus...". Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla presentazione dello studio del Parlamento europeo sui costi della non Europa.

Tajani prosegue: "Mi sembra che la parole della ministra Catherine Colonna vadano nella giusta direzione, pare che abbiano capito di avere commesso un errore. Un'offesa all'Italia non puo' passare inosservata".