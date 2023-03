Meloni: "Proiettare l'Italia in un nuovo Rinascimento"

AGI - "La nostra Nazione è la Patria del bello ed è nostro dovere proteggere e valorizzare l'immenso patrimonio di cui siamo eredi. Così come è nostro preciso compito rimettere al centro la cultura, in tutte le sue forme, per proiettare l'Italia in un nuovo Rinascimento. Sono impegni che abbiamo assunto con i cittadini e che il Governo è impegnato a portare avanti". Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione delle 'Giornate Fai di Primavera'. Un'iniziativa, aggiunge, che rappresenta "da oltre trent'anni una straordinaria occasione per celebrare e far conoscere la bellezza nascosta del patrimonio artistico e culturale italiano".

"In questo fine settimana i cittadini avranno modo di visitare centinaia di gioielli poco conosciuti e spesso inaccessibili. Grazie al FAI, al lavoro di migliaia di volontari e apprendisti 'ciceroni' si apriranno ancora una volta le porte di luoghi speciali e identitari che custodiscono pagine uniche della nostra storia. Tra i tanti - sottolinea Meloni - penso a Villa Bonaparte a Roma, sede dell'Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, che ha assistito ad uno degli episodi più importanti del Risorgimento: la Breccia di Porta Pia".