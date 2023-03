"Facciamo nostre le parole del Papa. Vanno fermati i trafficanti"

AGI - "Le parole del Santo Padre rappresentano un grande richiamo per tutte le istituzioni. Come governo le facciamo nostre, continuando a impiegare tutte le forze necessarie per combattere i trafficanti di esseri umani e fermare le morti in mare". Così su Facebook, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo all'appello lanciato da Francesco durante l'Angelus.

Il Papa si è commosso, ricordando la tragedia dei migranti morti nel mare di Calabria. E ha chiesto di fermare i trafficanti di esseri umani, esprimendo il suo apprezzamento per la solidarietà dimostrata dalla popolazione locale e dalle istituzioni. E il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la sua visita ad Abu Dhabi, ha annunciato che il prossimo Consiglio dei ministri si terrà proprio a Cutro, nel Crotonese, dove il barcone è naufragato, provocando una settantina di vittime, tra le quali molti bambini.

Anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha raccolto l'appello del Papa. "'I trafficanti di esseri umani siano fermati'. Condivido le parole del Santo Padre e lavoro, non da oggi, per metterle in pratica e salvare vite".