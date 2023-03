Il dolore del Papa: "Non si ripeta una nuova Cutro"

AGI - Un Papa Francesco visibilmente commosso ha ricordato oggi all'Angelus la tragedia dei migranti morti nel mare di Calabria, ha chiesto di fermare i trafficanti di esseri umani, ha espresso apprezzamento per la solidarietà dimostrata dalla popolazione locale e dalle istituzioni.

"Esprimo il mio dolore per tragedia nelle acque di Cutro presso Crotone. Prego per le numerose vittime, i familiari e i sopravvissuti, manifesto apprezzamento e gratitudine alla popolazione locale e a istituzioni per solidarietà e accoglienza verso nostro fratelli e sorelle", sono state le sue parole.

"Rinnovo il mio appello affinché non si ripetano simili tragedie", ha aggiunto, "I trafficanti di esseri umani siano fermati e non dispongano della vita di tanti innocenti. I viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte. Che il Signore ci dia la forza di capire e di piangere". Qui si è fermato per alcuni secondi, visibilmente toccato.