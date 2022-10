La lista dei ministri del governo di Giorgia Meloni

Ieri telefonata tra i due, nel pomeriggio il vertice nella sede di Fdi. Il presidente di Fratelli d'Italia: "Percorso pieno di ostacoli ma non ci arrenderemo mai, la sinistra si metta l'anima in pace". Salvini: "Estremo ottimismo". Ronzulli, la fedelissima del Cavaliere: "Il mio caso non esiste"