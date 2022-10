Pichetto Fratin, all'Ambiente l'uomo dei conti piemontese 

AGI - Berlusconiano doc, commercialista, ma anche un passato da professore di ragioneria all'istituto tecnico di Biella.

Gilberto Pichetto Fratin, classe 1954, laureato in Economia e Commercio all'Università degli studi di Torino, ex senatore, vice di Giorgetti allo Sviluppo economico, nome noto della politica piemontese, ma poco conosciuto ai non addetti ai lavori, ha una lunga gavetta politica alle spalle, ed è stato l'uomo che in questi mesi, nel governo Draghi, ha tenuto i rapporti con le categorie economiche.

Ha seguito i dossier legati al settore automotive, al commercio e alle politiche industriali. "Al Mise in questi mesi il supporto al cuore produttivo del Paese non è mai mancato", ha sottolineato lui stesso in una nota di congedo agli inizi di ottobre.

È un uomo dei conti, e ha sempre svolto attività professionale come consulente d'impresa nel ramo societario, fiscale, per imprese e professionisti. Ma il suo percorso politico inizia presto nel suo Piemonte: consigliere comunale a Gifflenga, 104 abitanti in provincia di Biella, nel 1975.

Poi vicesindaco di Biella, consigliere regionale del Piemonte, sempre con Fi, assessore all'Industria e al Commercio. Entra in Parlamento nel 2008 come senatore del Popolo della Libertà.

Prima e dopo essere stato eletto al Senato riveste cariche pubbliche nelle amministrazioni comunali e regionali. Segretario della Commissione Bilancio, dal 2010 Capogruppo del Popolo delle Libertà e componente della Commissione Lavoro e Previdenza sociale, e della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro. Già vicepresidente della regione Piemonte, nel 2014 corre per la carica di governatore ma perde contro Sergio Chiamparino.

Nel 2018 torna in Senato con Forza Italia. Con il governo Draghi viene nominato prima sottosegretario e poi viceministro allo Sviluppo economico. "Sedere tra i banchi del Governo ieri mattina e' stata una grande emozione e leggere i vostri messaggi mi permette di esprimerla pubblicamente e mi ricorda di promettervi che in queste avventura voi sarete sempre al mio fianco!", scrive sui social nel marzo 2021.