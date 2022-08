Elezioni, la Rete si divide in tre poli di conversazioni

Il centrodestra corre in Italia con FdI, Lega, FI e Noi moderati, all'estero si presenta col contrassegno unitario 'Salvini-Berlusconi-Meloni'. Quattro simboli per il centrosinistra in Italia e all'estero: 'Pd. Italia democratica e progressista', Impegno civico, 'Alleanza Verdi Sinistra', +Europa. Il terzo polo di Azione e Italia viva ha un unico simbolo e non è in alcuna coalizione. M5s (leader Conte) corre da solo in Italia e all'estero