Stampa e palazzo: liti, accuse e la partita delle candidature

AGI - Consegnati i simboli al Viminale, si apre la partita delle candidature alle elezioni del 25 settembre. Non mancano accuse e polemiche. Continua il confronto sul presidenzialismo e Berlusconi attacca il Pd. Ecco i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi.

Corriere della Sera

L'ultima sfida sulle liste. Presentati 101 simboli. Oggi le scelte del Pd sulle candidature. Parlamentarie, lite nel M5s. Fratelli d'Italia: via il reddito di cittadinanza. Berlusconi: non penso al Colle. Intervista a Calenda: "Chiunque vinca non durerà più di 6 mesi. Servirà una coalizione delle forze responsabili". I candidati: Letta sfida la Lega a Vicenza. Prestigiacomo, seggio in bilico. Parla Bonaccini (Pd): "Uniti dobbiamo dare il massimo per vincere, lotterò fino alla sera del 25. Il congresso? Non esiste".

La Repubblica

Così Meloni smonta le riforme di Draghi. Nei piani della destra lo stop alle pri vatizzazioni e la rinegoziazione del Pnrr. I rischi per lo scudo anti-spread. Bonino: cannabis e aborto, i diritti fanno la differenza. Polemica nei 5S per i 18 capilista designati da Conte. Letta sfida la Lega a Vicenza, Casini candidato a Bologna.

La Stampa

Al voto la carica dei 101. Pd, battaglia per i seggi. Oggi la direzione sui candidati di Letta. I dubbi della Chiesa sul 'Credo' di Salvini. Pioggia di simboli al Viminale. Meloni insiste sul presidenzialismo. Conte blinda i fedelissimi. Intervista a Speranza: "La destra vuole pieni poteri, saremo noi a fermarla".

Il Messaggero

Riforme, la mossa di Meloni. La leader di FdI apre al centrosinistra: presidenzialismo con la bicamerale o una Costituente. Il Pd non risponde e per i dem c'e' la grana liste. Calenda: il nostro programma e' l'agenda Draghi. Intervista a Lollobrigida (FdI): "Anche il Pd provo' a cambiare la Carta. I valori fondanti non saranno toccati". Dizionario elettorale: assist, runner, paracadute. La neo-lingua un po' vintage.

Il Fatto Quotidiano

Voto all'estero, riecco i trucchi. "Brogli centristi in Argentina". La denuncia: Porta, senatore Pd, subì già una frode nel 2018: "Ecco la mail degli ex alleati di Toti per farsi dare le schede dagli elettori".

Il Tempo

Un decennio di danni Pd. La sinistra di governo consegna un Paese alle corde. Tutti gli indici col segno meno. Dal 2011 al 2021 crescita negativa. Mentre l'Europa correva, da noi piu' tasse e salari bassi. Chi arriva a Palazzo Chigi trovera' un elenco di emergenze. Prezzi, gas, Rete unica e banche.

Libero

L'America licenzia Letta. Il Washington Post stronca la linea del segretario: "Pensa di salvarsi usando Draghi, ma il premier non ha alcuna intenzione di aiutarlo. Alla fine vincerà il centrodestra". Intervista a Berlusconi: "L'anomalia democratica è il Pd al governo 11 anni".

La Verità

Intervista a Siri (Lega): "Ora basta bugie, vi spiego la flat tax". Qui facciamo crack: centomila aziende a rischio fallimento. L'autunno difficile che aspetta le imprese.

Il Giornale

M5s e Pd, ossessione statalista. L'assistenzialismo estremo accomuna i due partiti. I grillini minacciano di aumentare il reddito di cittadinanza e i dem promettono bonus a pioggia. Caos liste al Nazareno. L'ultima ipotesi: sfida Bonino-Calenda. Silurato Ceccanti per far spazio a Fratoianni.