È già la quinta elezione al Colle più lunga di sempre

Alle 9.30 il nuovo round, in caso di un altro nulla di fatto, l'ottavo è alle 16,30. Si parte con le riunioni delle assemblee dei grandi elettori dei partiti. Possibile un tavolo di maggioranza come proposto da Letta: "La soluzione sul Colle non può essere una che spacca la maggioranza". Belloni è bocciata da Italia viva e la Casellati non passa. Crescono le quotazioni della Cartabia