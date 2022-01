Oggi la settima votazione. Asse Salvini-Conte per un presidente donna 

AGI - Alle 9.30 il nuovo round, in caso di un altro nulla di fatto, il successivo è previsto per le 16,30. Si parte questa mattina con le riunioni delle assemblee dei grandi elettori dei partiti per sbloccare l'impasse.

Possibile un tavolo di maggioranza come proposto da Letta: "La soluzione sul Colle non può essere una che spacca la maggioranza". Il leader della Lega preme per un presidente donna. Ma Belloni è bocciata da Iv e la Casellati non passa.

Ha quattro petali la rosa che Matteo Salvini ha riferito agli alleati del centrodestra di aver ricevuto dal Pd per la scelta del candidato condiviso alla presidenza della Repubblica. La rosa - viene riferito da fonti di centrodestra - comprende i nomi di due uomini e due donne. Si tratta di Elisabetta Belloni, Paola Severino. Giuliano Amato e Pierferdinando Casini.

Dopo i 'niet' bipartisan a Elibetta Belloni - arrivati da diversi partiti di maggioranza Iv, FI e Leu - crescono le quotazioni di una eventuale candidatura al Quirinale della ministra Marta Cartabia. Nella sera ta di ieri si era diffusa anche la voce di un possibile incontro tra Matteo Salvini e la Guardasigilli che però è stato smentito dalla segreteria leghista.

Nella maggioranza, in particolare Iv e i centristi sarebbero favorevoli a questa ipotesi, anche parte della Lega, mentre Salvini non si è mai espresso. Più difficile un sostegno da parte M5s, partito che ha criticato più volte i progetti di riforma della giustizia a sua firma.