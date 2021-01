Politica

La crisi che nessuno vuole: sui social 91% di reazioni negative

Renzi in Arabia Saudita innesca una nuova polemica, mentre Roberto Fico cerca i numeri per la maggioranza. Per ora il Presidente Conte non parla sui social, mentre il centro-destra domina la comunicazione digitale con il 69% dei post pubblicati. Un quadro confuso che in pochi comprendono