Scontro sulla proroga dello stato d'emergenza. Meloni: " È la nostra arca di Noe"  

Giorgia Meloni: "Vinceremo le regionali, il decreto Rilancio rimette in moto solo gli scafisti". Tajani: "La via maestra è il voto, con Salvini tentano il golpe giudiziario come con Berlusconi". Il capo di via Bellerio ribadisce le due riforme principali per la Lega: "Federalismo e presidenzialismo"