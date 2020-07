Cronaca

La frustrazione del Papa: "Sono molto addolorato per Santa Sofia"

Il Pontefice all'Angelus esprime tutta la sua tristezza per la decisione del governo turco di far tornare moschea l'ex basilica a Istanbul. Una scelta voluta da Erdogan che ha cancellato quella del padre della patria Ataturk che nel 1934 la trasformo' in museo.