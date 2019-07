Per Salvini è venuta meno la fiducia tra gli alleati di governo. Anche quella personale 

Claudia Greco / AGF

"Sì, purtroppo sì. Anche personale, perché io mi sono fidato per mesi e mesi". Così Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva se fosse venuta meno la fiducia tra alleati di governo. Ma si può ricucire? "Tutto è possibile. Io speravo che dopo il 26 maggio si placassero le polemiche", ha replicato il ministro dell'Interno. E a chi gli chiedeva come veda l'ipotesi di votare in autunno ha risposto: "Faccio il ministro dell'Interno. Sono domande che bisogna fare ad altri, perché scelgono altri. Per fortuna non sceglie Matteo Salvini".

"Se la sfida è su incontrare le persone, le parti sociali, va bene. Se la sfida è all'insulto, allora no. Anche oggi l'intervista su un quotidiano italiano in cui parlava di tradimenti...", ha proseguito Salvini, parlando di Giuseppe Conte. Non ha apprezzato? "No", ha risposto il ministro. Che poi ha scherzato coi cronisti che gli chiedevano se la finestra elettorale si sta chiudendo: "Guardate che bel cielo. La finestra è sempre aperta". "I parlamentari della Lega sono gli ultimi a essere attaccati alla poltrona", ha tenuto a precisare il segretario leghista.

Salvini inoltre risponde indirettamente a Conte, che aveva invitato le forze politiche di maggioranza a votare per Ursula von der Leyen per "interesse nazionale", in vista dell'indicazione del Commissario italiano: "Non penso che l'interesse nazionale italiano passi attraverso il sostegno a un ministro tedesco sostenuto da Macron e Renzi. Vedo difficile fare l'interesse nazionale italiano a braccetto con Macron e Renzi".

