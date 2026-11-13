Giordania-Italia: allo studio un nuovo memorandum d'intesa su cooperazione idrica e ambiente

AGI - La Giordania e l'Italia stanno valutando la predisposizione di un nuovo memorandum d'intesa per rafforzare la cooperazione nei settori delle risorse idriche, della biodiversità e delle politiche climatiche. Secondo l'emittente giordana "Al Mamlaka", il ministro dell'Ambiente giordano, Ayman Suleiman, ha incontrato rappresentanti del ministero italiano dell'Ambiente e della Sicurezza energetica a margine della 31ma Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop31), ad Antalya, in Turchia.
Ampliamento della collaborazione bilaterale e regionale
Le parti hanno discusso l'ampliamento della collaborazione bilaterale e regionale, esaminando la possibilità di elaborare un nuovo memorandum in coordinamento con il ministero degli Esteri giordano. Hanno inoltre ribadito l'importanza delle iniziative e dei partenariati regionali e dello scambio di competenze per far fronte alle comuni sfide ambientali, facendo tesoro delle esperienze di cooperazione con l'Unione europea e dei programmi di vicinato europei.
Suleiman ha ringraziato il governo italiano per il sostegno fornito al Fondo giordano per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica dal 2018, sottolineando “la solidità dei rapporti tra Giordania e Italia e l'importanza di costruire sulle partnership esistenti e di sviluppare ulteriori ambiti di cooperazione, a beneficio delle priorità ambientali e di sviluppo dei due Paesi”.
Il 5,6 per cento del territorio della Giordania è destinato a riserve naturali
Nell’occasione, il ministro giordano ha anche ha illustrato i principali sforzi e risultati nazionali nella tutela della biodiversità, ricordando che il 5,6 per cento del territorio del Regno è destinato a riserve naturali, che la riserva marina di Aqaba è stata recentemente iscritta nella lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) e che il 30 per cento della fascia costiera giordana è stato designato come area marina protetta.
Il ministro ha poi sottolineato l'importanza di rafforzare i partenariati regionali e internazionali per mobilitare maggiori finanziamenti per il clima e indirizzarli verso progetti con un impatto concreto, richiamando il ruolo centrale svolto dalla Giordania nell'azione climatica a livello regionale, in particolare dopo la scelta del Paese come sede dell'ufficio regionale del Fondo verde per il clima, che rafforza la posizione del Regno come polo regionale per la cooperazione, il coordinamento degli sforzi e il finanziamento climatico.
Secondo “Al Mamlaka”, la delegazione italiana ha inoltre confermato che Roma ha recentemente approvato un contributo al progetto del sistema nazionale giordano di trasporto dell'acqua, considerato strategico per la sicurezza idrica del Paese. L'incontro non ha portato alla firma di accordi, ma ha delineato gli ambiti di una possibile nuova intesa bilaterale.