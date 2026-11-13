Jordanie-Italie: mémorandum d'entente à l'étude sur la coopération dans les domaines de l'eau et de l'environnement

AGI - La Jordanie et l'Italie envisagent l'élaboration d'un nouveau mémorandum d'entente destiné à renforcer la coopération dans les domaines des ressources en eau, de la biodiversité et des politiques climatiques. Selon la chaîne jordanienne « Al Mamlaka », le ministre jordanien de l'Environnement, Ayman Suleiman, a rencontré des représentants du ministère italien de l'Environnement et de la Sécurité énergétique en marge de la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), à Antalya, en Turquie.
Les parties ont discuté de l'élargissement de la collaboration bilatérale et régionale, en examinant la possibilité d'élaborer un nouveau mémorandum en coordination avec le ministère jordanien des Affaires étrangères.
Elles ont également réaffirmé l'importance des initiatives et des partenariats régionaux ainsi que de l'échange de compétences pour faire face aux défis environnementaux communs, en s'appuyant sur les expériences de coopération avec l'Union européenne et sur les programmes de voisinage européens.
"Solidité des relations entre la Jordanie et l'Italie"
M. Suleiman a remercié le gouvernement italien pour le soutien apporté depuis 2018 au Fonds jordanien pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, soulignant « la solidité des relations entre la Jordanie et l'Italie et l'importance de s'appuyer sur les partenariats existants et de développer d'autres domaines de coopération, au bénéfice des priorités environnementales et de développement des deux pays ».
À cette occasion, le ministre jordanien a également présenté les principaux efforts et résultats nationaux en matière de protection de la biodiversité, rappelant que 5,6 % du territoire du Royaume est consacré à des réserves naturelles, que la réserve marine d'Aqaba a récemment été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) et que 30 % du littoral jordanien a été désigné comme aire marine protégée.
Renforcer les partenariats régionaux et internationaux
Le ministre a ensuite souligné l'importance de renforcer les partenariats régionaux et internationaux afin de mobiliser davantage de financements climatiques et de les orienter vers des projets à impact concret, rappelant le rôle central joué par la Jordanie dans l'action climatique à l'échelle régionale, en particulier depuis le choix du pays comme siège du bureau régional du Fonds vert pour le climat, ce qui renforce la position du Royaume en tant que pôle régional de coopération, de coordination des efforts et de financement climatique.
Selon « Al Mamlaka », la délégation italienne a par ailleurs confirmé que Rome a récemment approuvé une contribution au projet du système national jordanien de transport de l'eau, considéré comme stratégique pour la sécurité hydrique du pays. La rencontre n'a pas débouché sur la signature d'accords, mais a délimité les domaines d'un possible nouveau partenariat bilatéral.