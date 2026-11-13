Un forum sul 'metodo Mattei', agricoltura ed energia al centro della cooperazione con il Sud del mondo

AGI - Agricoltura, energia e trasformazione industriale: sono queste le direttrici attorno alle quali ripensare il modello di sviluppo africano, superando le logiche assistenzialistiche e puntando su una cooperazione capace di creare valore direttamente nei territori. È la visione al centro del forum “Il metodo Mattei”, organizzato a Roma dalla Fondazione Social Economic Development Enrico Mattei (Sed).
Due giornate di confronto tra rappresentanti istituzionali, diplomatici, partner tecnici e finanziatori dello sviluppo che propone di rilanciare un modello di collaborazione fondato sulla reciprocità, che metta l'agricoltura al centro della crescita, promuova un utilizzo responsabile delle risorse energetiche e accompagni la transizione con investimenti in infrastrutture, tecnologia e tutela ambientale.
"Prima delle industrie ci sono le persone"
Ad aprire i lavori è stato Aroldo Curzi Mattei, presidente della fondazione e pronipote dell’imprenditore, che ha richiamato il pensiero di Enrico Mattei “e la sua intuizione fondamentale: prima delle industrie ci sono le persone”. “Mattei aveva compreso che, per generare sviluppo, fosse necessario innanzitutto costruire fiducia.
È proprio per dare continuità a questa visione che nasce la Fondazione, convinta che l'agricoltura possa rappresentare un motore di sviluppo locale e di crescita economica", ha affermato. In questo scenario l'Africa occupa una posizione centrale: “È un continente giovane, destinato a incidere profondamente sulle dinamiche economiche e alimentari del futuro. Le decisioni assunte oggi in Paesi come il Kenya o in grandi centri urbani come Lagos avranno conseguenze dirette sulla stabilità alimentare globale. Non è quindi più possibile ignorare il ruolo del continente nella ridefinizione degli equilibri internazionali”, ha detto Jean-Leonard Touadi, coordinatore speciale della Fao per le reti parlamentari che opera all'interno della Divisione per i partenariati e la collaborazione con le Nazioni Unite, ribadendo che “la questione alimentare è ormai una questione geopolitica, non più semplicemente morale”.
Valorizzazione delle risorse locali
Il tema della valorizzazione delle risorse locali è stato ripreso da Gregoire Mutshail Mutomb, ministro di Stato della Repubblica democratica del Congo (Rdc) con delega allo sviluppo rurale, che ha richiamato la necessità di “una vera rivincita del suolo sul sottosuolo” e di programmi capaci di “rivitalizzare il mondo rurale”.
Per raggiungere questo obiettivo, ha detto, sono indispensabili tre condizioni: acqua, infrastrutture ed elettricità. “Il mondo rurale rappresenta il luogo in cui si concentra una parte fondamentale della vita e delle potenzialità del Paese. È necessario quindi avvicinarsi alle comunità locali e creare opportunità affinché le persone possano costruire il proprio futuro senza essere costrette a lasciare le proprie terre”, ha detto l’alto funzionario.
La Repubblica democratica del Congo si dichiara pronta a collaborare con chiunque intenda investire insieme. “Le porte sono aperte”, ha detto, ricordando che l’Rdc contribuisce in maniera significativa agli equilibri ambientali globali, grazie alle sue risorse idriche, alla biodiversità, alle risorse minerarie strategiche e alla capacità dei suoi ecosistemi di assorbire anidride carbonica e produrre ossigeno.