Un forum sur la «méthode Mattei», l’agriculture et l’énergie au cœur de la coopération avec les pays du Sud

AGI - Agriculture, énergie et transformation industrielle : tels sont les axes autour desquels repenser le modèle de développement africain, en dépassant les logiques d’assistanat et en misant sur une coopération capable de créer de la valeur directement sur les territoires. C’est la vision au cœur du forum « La méthode Mattei », organisé à Rome par la Fondation Social Economic Development Enrico Mattei (Sed).
Deux journées d’échanges entre représentants institutionnels, diplomates, partenaires techniques et bailleurs de fonds du développement, visant à relancer un modèle de collaboration fondé sur la réciprocité ; un modèle qui place l’agriculture au centre de la croissance, promeut une utilisation responsable des ressources énergétiques et accompagne la transition par des investissements dans les infrastructures, la technologie et la protection de l’environnement.
"Avant les industries, il y a les hommes"
Les travaux ont été ouverts par Aroldo Curzi Mattei, président de la fondation et arrière-petit-neveu de l’entrepreneur, qui a rappelé la pensée d’Enrico Mattei « et son intuition fondamentale : avant les industries, il y a les hommes ». « Mattei avait compris que, pour générer du développement, il fallait avant tout instaurer la confiance. C’est précisément pour assurer la continuité de cette vision qu’est née la Fondation, convaincue que l’agriculture peut constituer un moteur de développement local et de croissance économique », a-t-il déclaré.
"La question alimentaire est désormais un enjeu géopolitique"
Dans ce contexte, l’Afrique occupe une position centrale : « C’est un continent jeune, appelé à influencer profondément les dynamiques économiques et alimentaires de demain. Les décisions prises aujourd’hui dans des pays comme le Kenya, ou dans de grands centres urbains tels que Lagos, auront des répercussions directes sur la sécurité alimentaire mondiale. Il n’est donc plus possible d’ignorer le rôle du continent dans la redéfinition des équilibres internationaux », a déclaré Jean-Leonard Touadi, coordinateur spécial de la FAO pour les réseaux parlementaires — au sein de la Division des partenariats et de la collaboration avec les Nations Unies —, soulignant que « la question alimentaire est désormais un enjeu géopolitique, et non plus simplement une question morale ».
Valorisation des ressources locales
La question de la valorisation des ressources locales a été abordée par Gregoire Mutshail Mutomb, ministre d’État de la République démocratique du Congo (RDC) chargé du développement rural. Il a insisté sur la nécessité d’une « véritable revanche du sol sur le sous-sol » et sur la mise en place de programmes capables de « redynamiser le monde rural ».
Pour y parvenir, a-t-il précisé, trois conditions sont indispensables : l’accès à l’eau, aux infrastructures et à l’électricité. « Le monde rural concentre une part essentielle de la vie et du potentiel du pays. Il est donc crucial de se rapprocher des communautés locales et de créer des opportunités permettant aux populations de bâtir leur avenir sans être contraintes de quitter leurs terres », a affirmé le haut responsable. La République démocratique du Congo se dit prête à collaborer avec tout partenaire souhaitant investir conjointement.
« Nos portes sont ouvertes », a-t-il déclaré, rappelant que la RDC joue un rôle majeur dans les équilibres environnementaux mondiaux, grâce à ses ressources en eau, sa biodiversité, ses ressources minérales stratégiques, ainsi qu’à la capacité de ses écosystèmes à absorber le dioxyde de carbone et à produire de l’oxygène.