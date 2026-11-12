Somalia-Italia, 22 borse di studio per le università italiane

AGI - L'ambasciatore d'Italia a Mogadiscio, Pier Mario Daccò Coppi, ha ricevuto i giovani vincitori delle borse di studio per l'anno accademico 2026-2027 offerte dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.
I 22 giovani somali, 10 ragazzi e 12 ragazze, cui sono state assegnate le borse di studio, potranno studiare in diverse università italiane, tra cui Padova, Tuscia, Firenze, Palermo, Milano, Napoli, Bologna, Siena, Pisa, Piemonte Orientale e Torino.
Biotecnologie ed economia tra i corsi più scelti
Il maggior numero di borse riguarda corsi di biotecnologie e di economia. Tra gli altri percorsi scelti figurano le discipline giuridiche e ingegneristiche, oltre a un corso in disaster and health crisis management.
Cresce il numero delle studentesse
Particolarmente significativo è il numero delle studentesse, cresciuto costantemente negli ultimi due anni.
Un dato che testimonia, da un lato, la centralità dell'educazione come vettore di emancipazione e, dall'altro, l'attenzione posta dalla Farnesina alla promozione della parità di genere nei diversi ambiti della propria azione.
Università somale e docenti di italiano alla cerimonia
Alla cerimonia di saluto hanno partecipato i rettori delle università somale di provenienza dei borsisti e i professori di lingua italiana dell'associazione Assoit.
Una studentessa, intervenendo a nome di tutti i beneficiari, ha espresso profonda gratitudine al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e all'ambasciata d'Italia per il sostegno e l'assistenza ricevuti.
Una formazione per contribuire allo sviluppo della Somalia
La studentessa ha sottolineato l'importanza di questa opportunità, che consentirà ai giovani beneficiari non soltanto di approfondire la propria preparazione, ma anche, in prospettiva, di mettere le competenze acquisite al servizio delle rispettive comunità e dello sviluppo della Somalia.