Somalie-Italie: 22 bourses pour étudier dans les universités italiennes

AGI - L’ambassadeur d’Italie à Mogadiscio, Pier Mario Daccò Coppi, a reçu les jeunes lauréats des bourses d’études pour l’année universitaire 2026-2027, attribuées par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.
Les 22 jeunes Somaliens — 10 garçons et 12 filles — bénéficiaires de ces bourses pourront poursuivre leurs études dans différentes universités italiennes, notamment à Padoue, Tuscia, Florence, Palerme, Milan, Naples, Bologne, Sienne, Pise, dans le Piémont oriental et à Turin.
Biotechnologies et économie parmi les filières les plus choisies
La majorité des bourses concerne des cursus en biotechnologies et en économie. D’autres domaines figurent également parmi les disciplines choisies, notamment le droit et l’ingénierie, ainsi qu’un programme consacré à la gestion des catastrophes et des crises sanitaires.
Une participation féminine en hausse
Le nombre d’étudiantes est particulièrement significatif et a connu une croissance constante au cours des deux dernières années.
Cette évolution témoigne, d’une part, du rôle central de l’éducation comme vecteur d’émancipation et, d’autre part, de l’attention portée par le ministère italien des Affaires étrangères à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’ensemble de son action.
Universités somaliennes et enseignants d’italien à la cérémonie
La cérémonie précédant le départ des étudiants a réuni les recteurs des universités somaliennes dont sont issus les boursiers, ainsi que des professeurs de langue italienne de l’association Assoit.
Prenant la parole au nom de l’ensemble des bénéficiaires, une étudiante a exprimé sa profonde gratitude au ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ainsi qu’à l’ambassade d’Italie pour leur soutien et leur assistance.
Une formation au service du développement de la Somalie
L’étudiante a souligné l’importance de cette opportunité, qui permettra aux bénéficiaires non seulement d’approfondir leur formation, mais aussi, à terme, de mettre les compétences acquises au service de leurs communautés et du développement de la Somalie.