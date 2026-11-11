L'Italia pronta a una nuova missione umanitaria italiana in Sudan, Etiopia e Nigeria

AGI - Tra Natale e Capodanno l'Italia invierà una nuova missione umanitaria in Sudan, Etiopia e Nigeria, con l'obiettivo di rafforzare l'assistenza alle popolazioni colpite dalle crisi e sostenere l'attività delle organizzazioni impegnate sul territorio. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo alla riunione ministeriale del G7 a Parigi, durante una sessione sulla crisi sudanese guidata congiuntamente da Italia e Regno Unito.
“Tra Natale e Capodanno lanceremo una nuova missione umanitaria in Sudan, Etiopia e Nigeria”, ha dichiarato il ministro, precisando che “due grandi spedizioni di aiuti partiranno dalla base delle Nazioni Unite di Brindisi nelle prossime settimane” e saranno distribuite nei tre Paesi con il sostegno del Programma alimentare mondiale (Pam).
Sostegno italiano ai missionari e alle organizzazioni cristiane
L'operazione intende anche manifestare il sostegno italiano ai missionari e alle organizzazioni cristiane impegnate nell'assistenza alle popolazioni vulnerabili. “I cristiani di tutto il mondo sono costruttori di dialogo e di pace”, ha osservato Tajani. Il ministro ha quindi richiamato l'aggravamento dell'emergenza umanitaria sudanese: “La situazione in Sudan continua a deteriorarsi. Il rischio di carestia è reale. Dobbiamo rafforzare il flusso degli aiuti umanitari”.
Tajani ha illustrato i risultati dell'iniziativa “Italy for Sudan”
L'Italia, ha ricordato, è impegnata in prima linea attraverso progetti e iniziative per 140 milioni di euro, realizzati con il sostegno delle organizzazioni italiane della società civile. “Ma sappiamo che dobbiamo fare di più”, ha aggiunto. Tajani ha quindi illustrato i risultati dell'iniziativa “Italy for Sudan”, lanciata alla fine dello scorso anno sul modello di “Food for Gaza”, che coinvolge istituzioni, imprese, organizzazioni della società civile e comunità religiose.
“Grazie a questa iniziativa abbiamo già consegnato oltre 130 tonnellate di aiuti umanitari, via mare e via aerea”, ha spiegato il ministro, precisando che dall'avvio del programma sono stati approvati nuovi progetti umanitari per 40 milioni di euro, con particolare attenzione all'assistenza sanitaria e alla sicurezza alimentare.