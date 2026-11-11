L'Italie prête pour une nouvelle mission humanitaire au Soudan, en Éthiopie et au Nigeria

AGI - Entre Noël et le Nouvel An, l'Italie enverra une nouvelle mission humanitaire au Soudan, en Éthiopie et au Nigeria, dans le but de renforcer l'assistance aux populations touchées par les crises et de soutenir l'action des organisations présentes sur le terrain. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, lors de la réunion ministérielle du G7 à Paris, au cours d'une session consacrée à la crise soudanaise, co-présidée par l'Italie et le Royaume-Uni.
« Entre Noël et le Nouvel An, nous lancerons une nouvelle mission humanitaire au Soudan, en Éthiopie et au Nigeria », a déclaré le ministre, précisant que « deux importantes expéditions d'aide partiront de la base des Nations unies à Brindisi dans les prochaines semaines » et seront distribuées dans ces trois pays avec le soutien du Programme alimentaire mondial (PAM).
Soutien de l'Italie aux missionnaires et aux organisations chrétiennes
L'opération vise également à témoigner du soutien de l'Italie aux missionnaires et aux organisations chrétiennes qui viennent en aide aux populations vulnérables. « Les chrétiens du monde entier sont des bâtisseurs de dialogue et de paix », a souligné M. Tajani. Le ministre a par ailleurs attiré l'attention sur l'aggravation de l'urgence humanitaire au Soudan : « La situation au Soudan continue de se détériorer. Le risque de famine est réel. Nous devons renforcer l'acheminement de l'aide humanitaire. »
Tajani a présenté les résultats de l'initiative Italy for Sudan
Il a rappelé que l'Italie est fortement mobilisée, à travers des projets et des initiatives dotés de 140 millions d'euros, mis en œuvre avec le concours d'organisations italiennes de la société civile. « Mais nous savons que nous devons faire davantage », a-t-il ajouté. M. Tajani a ensuite présenté les résultats de l'initiative « Italy for Sudan », lancée à la fin de l'année dernière sur le modèle de « Food for Gaza », qui associe des institutions, des entreprises, des organisations de la société civile et des communautés religieuses.
"L'Italie a déjà acheminé plus de 130 tonnes d’aide humanitaire, par voie maritime et aérienne"
« Grâce à cette initiative, nous avons déjà acheminé plus de 130 tonnes d’aide humanitaire, par voie maritime et aérienne », a expliqué le ministre, précisant que, depuis le lancement du programme, de nouveaux projets humanitaires ont été approuvés pour un montant de 40 millions d’euros, en mettant tout particulièrement l’accent sur l’assistance sanitaire et la sécurité alimentaire.