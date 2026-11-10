Sudan: il comune campano di Mercato San Severino punta sulla cooperazione locale con Suakin

AGI - Una crisi che affonda le proprie radici in squilibri economici e fragilità istituzionali, con conseguenze che vanno oltre i confini nazionali e rendono necessaria una ricostruzione del Paese che sia corale, pensata e attuata da attori sudanesi. È questo il tema principale emerso dall'incontro “Il Sudan: non solo conflitto, ma civiltà e futuro per l'Africa”, organizzato oggi all'Università La Sapienza di Roma da Welcome Italy Association, Iris e dall’Associazione Italo-Araba.
L'incontro, al quale hanno partecipato, tra gli altri, l'ambasciatore del Sudan in Italia Emadeldin Mirghani Abdelhamid Altohamy e l'ambasciatore della Lega degli Stati Arabi a Roma, Gamal Rushdy, proponeva di raccontare il Paese non solo negli aspetti legati al conflitto ma rievocando un territorio dalle grandi potenzialità, il cui futuro riguarda a ben guardare l'intero continente africano e gli equilibri del mondo arabo.
In questa prospettiva di riflessione, l'ambasciatore del Sudan in Italia, Emadeldin Mirghani Abdelhamid Altohamy, ha aperto il proprio intervento ringraziando gli organizzatori e gli "amici" del Sudan impegnati in un rapporto di cooperazione con il Paese per l'impegno dimostrato e per le iniziative di solidarietà.
Nel descrivere la situazione del Paese, ha richiamato la devastazione provocata dal conflitto, che ha colpito duramente le città e le infrastrutture fondamentali per la vita della popolazione. Scuole, università e ospedali sono tra le strutture gravemente danneggiate dalla guerra, con conseguenze che si ripercuotono non soltanto sul presente, ma anche sulle prospettive delle nuove generazioni e sulla possibilità di ricostruire il futuro del Paese.
Tra Sudan e Italia relazione storiche
L'ambasciatore ha descritto le Forze di supporto rapido (Rsf) come una milizia composta da mercenari e combattenti stranieri, sottolineando la dimensione internazionale che ormai caratterizza il conflitto, e ha richiamato la storicità delle relazioni tra il Sudan e l'Italia, evidenziando il valore dei rapporti di amicizia e collaborazione tra i due Paesi.
L'ambasciatore della Lega degli Stati Arabi a Roma, Gamal Rushdy, ha da parte sua sottolineato l'importanza strategica del Sudan, una rilevanza che supera ampiamente i suoi confini nazionali e incide direttamente sulla stabilità del Mar Rosso e dell'intera regione.
Sudan punto di incontro tra mondo arabo e quello africano
“Il Sudan, uno dei Paesi più estesi del continente africano, occupa una posizione geografica e geopolitica particolare: è un punto d'incontro tra il mondo arabo e quello africano, tra il Nord Africa e il Sahel, tra il Corno d'Africa e il resto del continente”, ha detto Rushdy, sottolineando che la guerra in corso ha determinato una delle più gravi crisi umanitarie al mondo e ha compromesso anche equilibri interni costruiti con difficoltà nel corso di decenni, attraverso esperienze di pluralismo e convivenza.
L'ambasciatore ha richiamato l'attenzione sui rischi legati al protrarsi del conflitto, che potrebbe minacciare l'unità politica del Sudan e favorire la formazione di strutture parallele e para-statali, con conseguenze potenzialmente destabilizzanti anche per i Paesi vicini.
La soluzione, per Rushdy, deve essere “politica, complessiva e soprattutto elaborata con il coinvolgimento dei sudanesi stessi”, affinché il futuro del Paese non venga deciso senza la partecipazione dei suoi cittadini. Nel suo intervento l'ambasciatore si è soffermato anche sul percorso diplomatico intrapreso dalla Lega Araba, citando in particolare la nomina di Zaid Al-Sabban a inviato speciale del segretario generale della Lega e l'incontro da lui avuto lo scorso 26 ottobre con il comitato incaricato di preparare il dialogo sudanese.
Percorso di collaborazione iniziato con Italy for Sudan
Un contributo concreto alla riflessione è infine arrivato dal sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, che in video collegamento ha raccontato l'esperienza di collaborazione avviata tra il Comune campano e il Sudan. Il sindaco ha richiamato inizialmente il percorso di collaborazione sviluppato dal governo italiano attraverso l’iniziativa Italy for Sudan, spiegando come questa esperienza lo abbia portato a interrogarsi sul contributo che un'amministrazione comunale può offrire concretamente a un Paese attraversato da una crisi così grave.
La municipalità di Suakin, nell'area di Port Sudan
Di qui la decisione di stringere un rapporto istituzionale con la municipalità di Suakin, nell'area di Port Sudan, attraverso l’impegno, espresso a febbraio a Mercato san Severino alla presenza dell’ambasciatore sudanese, di lavorare per stabilire condizioni e strumenti di collaborazione tra i due Comuni, con particolare attenzione all'assistenza legale per i cittadini sudanesi in Italia e alla realizzazione di iniziative di interesse comune.
Somma ha poi citato l'impegno italiano per il Paese africano, ricordando il reparto di cardiologia aperto da Emergency a Khartum - il centro “Salam” di Soba Hilla, situato a circa 20 chilometri a sud-est della capitale - e il valore della cooperazione sanitaria in un Paese che sta vivendo una drammatica crisi umanitaria.
Tornando a Mercato san Severino, il sindaco ha illustrato l'esperienza di accoglienza dei cittadini sudanesi sul territorio comunale: le persone arrivate in Italia vengono accompagnate nei percorsi di inserimento scolastico e seguite dai servizi sociali. L'auspicio espresso è che il dialogo avviato possa proseguire e consolidarsi nel tempo.