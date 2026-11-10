Soudan: la commune de Mercato San Severino mise sur la coopération locale avec Suakin

AGI - À l’Université La Sapienza, une rencontre consacrée au pays au-delà de la guerre a permis de remettre en lumière le projet de coopération lancé cette année entre la municipalité soudanaise de Suakin et celle de Mercato San Severino, en Campanie. Une initiative de coopération locale qui entend se traduire par des actions concrètes de solidarité et d’accompagnement des populations.
Le message a été porté par le maire de la ville italienne, Antonio Somma, intervenu en vidéoconférence à la conférence “Le Soudan : pas seulement un conflit, mais une civilisation et un avenir pour l’Afrique”, organisée le 9 novembre à l’Université La Sapienza de Rome par Welcome Italy Association, Iris et l’Association italo-arabe.
Somma a expliqué comment cette collaboration avait commencé à prendre forme à la suite de l’initiative italienne « Italy for Sudan ». Cette démarche l’a conduit à réfléchir au rôle que les collectivités locales pouvaient jouer dans le soutien à un pays confronté à une crise politique et humanitaire majeure.
L’objectif est de construire un partenariat institutionnel avec Suakin
L’objectif est ainsi de construire un partenariat institutionnel avec Suakin, en identifiant des domaines d’action et des outils de coopération adaptés aux besoins des deux municipalités.
Un premier engagement en ce sens avait été exprimé en février, à Mercato San Severino, lors d’une rencontre organisée en présence de l’ambassadeur du Soudan en Italie, Emadeldin Mirghani Abdelhamid Altohamy.
Parmi les pistes envisagées figurent notamment l’assistance juridique aux citoyens soudanais présents en Italie et le lancement d’initiatives d’intérêt commun. Le projet repose sur l’idée que la solidarité avec le Soudan peut également se construire à l’échelle des territoires, à travers des relations directes entre administrations et communautés locales. Le maire a également évoqué l’accueil des ressortissants soudanais à Mercato San Severino.
Une dimension concrète au partenariat
Les personnes arrivées dans la commune sont accompagnées dans leurs démarches d’insertion, notamment dans le parcours scolaire, et bénéficient du suivi des services sociaux municipaux. Une expérience qui donne une dimension concrète au partenariat et témoigne de la volonté de maintenir un lien avec la population soudanaise, au-delà de la situation d’urgence provoquée par la guerre. Antonio Somma a exprimé le souhait que le dialogue engagé avec Suakin puisse se poursuivre et se renforcer dans le temps.
La conférence a également permis de replacer ces initiatives locales dans le contexte plus large de la crise soudanaise. L’ambassadeur du Soudan en Italie, Emadeldin Mirghani Abdelhamid Altohamy, a rappelé l’ampleur des destructions provoquées par le conflit, qui a gravement touché les infrastructures essentielles, notamment les écoles, les universités et les hôpitaux.
Liens historiques d’amitié entre Rome et Khartoum
Il a salué l’engagement des organisateurs et des acteurs italiens qui poursuivent leurs relations de coopération et leurs initiatives de solidarité avec son pays. Il a également souligné les liens historiques d’amitié entre Rome et Khartoum.
De son côté, l’ambassadeur de la Ligue des États arabes à Rome, Gamal Rushdy, a insisté sur la portée régionale de la crise. Situé au carrefour du monde arabe et de l’Afrique, entre la Corne de l’Afrique, le Sahel et l’Afrique du Nord, le Soudan occupe une position stratégique, notamment pour la stabilité de la région de la mer Rouge. Selon lui, la poursuite de la guerre fait peser des risques sur l’unité politique du pays et pourrait favoriser l’émergence de structures parallèles, avec des répercussions sur les États voisins.
Pour l’ambassadeur, une issue durable ne peut être que politique et globale, et doit surtout être élaborée avec la participation des Soudanais eux-mêmes. Il a rappelé à cet égard les démarches diplomatiques engagées par la Ligue arabe, notamment la nomination de Zaid Al-Sabban comme envoyé spécial du secrétaire général de l’organisation et ses échanges, le 26 octobre dernier, avec le comité chargé de préparer le dialogue soudanais.
Partenariats territoriaux comme levier complémentaire de solidarité
Au-delà des analyses diplomatiques et du constat des conséquences de la guerre, l’expérience présentée par Mercato San Severino a illustré une autre dimension de l’engagement en faveur du Soudan : celle de la coopération entre collectivités locales. Dans un pays où les besoins de reconstruction concernent aussi bien les infrastructures que les services essentiels et l’accompagnement des populations, les partenariats territoriaux peuvent constituer un levier complémentaire de solidarité.
La relation entre Suakin et la commune campanienne entend précisément s’inscrire dans cette perspective, en faisant du dialogue institutionnel le point de départ d’actions concrètes.