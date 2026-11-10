Iraq: un progetto da 100 milioni di dollari trasforma un edificio storico di Baghdad nell’Ospedale Italiano

AGI - Uno degli edifici più riconoscibili di Baghdad, il cosiddetto Turkish Restaurant, situato in piazza Tahrir nel cuore della capitale irachena, sarà trasformato in un moderno ospedale multispecialistico che prenderà il nome di Ospedale Italiano. Il progetto, promosso dal Gruppo Gksd, prevede un investimento di circa 100 milioni di dollari e rappresenta un esempio concreto della cooperazione economica e sanitaria tra Italia e Iraq.
Il contratto è stato firmato con la National Investment Commission (Nic) irachena, alla presenza dell’ambasciatore italiano a Baghdad, Nicolò Fontana. L’intervento di Gksd punta a restituire una nuova funzione a un edificio che occupa un posto significativo nella memoria collettiva della città.
Il Turkish Restaurant
Inaugurato nel 1983, il Turkish Restaurant è una struttura di 14 piani diventata uno dei luoghi simbolo della capitale irachena.
Sopravvissuto alla Guerra del Golfo, l’edificio è stato abbandonato nel 2003, diventando negli anni un emblema delle difficoltà attraversate dall’Iraq. La riqualificazione prevede la trasformazione dell’edificio in una struttura sanitaria a marchio HHH – Hospital Healthcare Holdings, piattaforma specializzata nello sviluppo e nella gestione di strutture ospedaliere.
L’Ospedale Italiano disporrà di 103 camere, per una capacità complessiva fino a 150 posti letto, e offrirà oltre 15 specialità mediche. La struttura comprenderà reparti di terapia intensiva, terapia coronarica e terapia neonatale, tre sale operatorie, tra cui una ibrida, sale parto, 17 ambulatori e un pronto soccorso. Tra le principali discipline previste figurano cardiochirurgia, ginecologia, pediatria e ortopedia.
Centro sanitario con prestazioni specialistiche
L’obiettivo è realizzare un centro sanitario in grado di fornire prestazioni specialistiche e contribuire al rafforzamento dell’offerta ospedaliera irachena. Particolare attenzione sarà riservata anche alla dimensione architettonica e urbanistica dell’intervento.
Il progetto, interamente italiano e ispirato ai Giardini di Babilonia, prevede infatti una riqualificazione che valorizzerà il rapporto dell’edificio con il vicino fiume Tigri e con gli spazi verdi di piazza Tahrir. Sono inoltre previsti nuovi giardini e aree d'incontro accessibili alla cittadinanza, con l'intento di integrare la struttura sanitaria nel tessuto urbano e restituire alla capitale uno spazio di interesse pubblico.
"Trasformare un simbolo della resilienza di Baghdad in un luogo dedicato alla salute"
“Aver contribuito a creare le condizioni per trasformare un simbolo della resilienza di Baghdad in un luogo dedicato alla salute e alla vita rappresenta per noi un motivo di particolare orgoglio”, ha dichiarato Kamel Ghribi, fondatore e presidente di Gksd, nonché vicepresidente del Gruppo San Donato.
Ghribi ha sottolineato le potenzialità economiche e sociali dell'Iraq, evidenziando come gli investimenti nel settore sanitario possano tradursi in benefici concreti per la popolazione, oltre che in opportunità di formazione e sviluppo.
L'iniziativa ha ottenuto la licenza di investimento della Nic, insieme alle approvazioni dei piani tecnici e di sicurezza e ai necessari nulla osta del ministero della Salute e della municipalità di Baghdad.
Per Ghribi, il progetto rappresenta anche un'occasione per dimostrare il contributo che le imprese italiane possono offrire alla ricostruzione e allo sviluppo delle infrastrutture irachene.
Gksd, gruppo multidisciplinare attivo nei settori sanitario, ingegneristico e delle costruzioni, opera in Italia, Africa e nella regione Mena, con una particolare attenzione alla realizzazione e alla gestione di progetti sanitari complessi. L'obiettivo dichiarato a Baghdad è trasformare un edificio segnato dalla storia recente del Paese in una struttura al servizio della comunità e delle generazioni future.