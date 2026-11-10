Irak: un projet de 100 millions de dollars transforme un bâtiment historique de Bagdad en Hôpital Italien

AGI - L’un des bâtiments les plus emblématiques de Bagdad, connu sous le nom de Turkish Restaurant et situé sur la place Tahrir, au cœur de la capitale irakienne, sera transformé en un hôpital multispecialisé moderne qui portera le nom d’Ospedale Italiano. Porté par le groupe Gksd, le projet prévoit un investissement d’environ 100 millions de dollars et constitue un exemple concret de coopération économique et sanitaire entre l’Italie et l’Irak.
Le contrat a été signé avec la Commission nationale irakienne des investissements (National Investment Commission, Nic), en présence de l’ambassadeur d’Italie à Bagdad, Nicolò Fontana. L’intervention de Gksd vise à donner une nouvelle vocation à un bâtiment qui occupe une place importante dans la mémoire collective de la ville.
Le Turkish Restaurant
Inauguré en 1983, le Turkish Restaurant est un édifice de 14 étages devenu l’un des lieux emblématiques de la capitale irakienne. Ayant survécu à la guerre du Golfe, le bâtiment a été abandonné en 2003 et est devenu, au fil des années, un symbole des difficultés traversées par l’Irak. Le projet de réhabilitation prévoit sa transformation en un établissement de santé sous l’enseigne HHH – Hospital Healthcare Holdings, une plateforme spécialisée dans le développement et la gestion d’infrastructures hospitalières.
L’Ospedale Italiano disposera de 103 chambres, pour une capacité totale pouvant atteindre 150 lits, et proposera plus de 15 spécialités médicales. L’établissement comprendra des services de soins intensifs, de soins coronariens et de néonatologie, trois blocs opératoires, dont un bloc hybride, des salles d’accouchement, 17 cabinets de consultation et un service d’urgences.
Centre de santé capable de fournir des prestations spécialisées
Parmi les principales spécialités proposées figureront la chirurgie cardiaque, la gynécologie, la pédiatrie et l’orthopédie. L’objectif est de créer un centre de santé capable de fournir des prestations spécialisées et de contribuer au renforcement de l’offre hospitalière irakienne.
Une attention particulière sera également accordée aux dimensions architecturale et urbanistique du projet. Entièrement conçu en Italie et inspiré des jardins de Babylone, le projet de réhabilitation prévoit de valoriser les liens entre le bâtiment, le Tigre, situé à proximité, et les espaces verts de la place Tahrir.
De nouveaux jardins et des espaces de rencontre ouverts au public sont également prévus, afin d’intégrer l’établissement de santé dans le tissu urbain et de restituer à la capitale un espace d’intérêt collectif.
« Avoir contribué à créer les conditions permettant de transformer un symbole de la résilience de Bagdad en un lieu consacré à la santé et à la vie constitue pour nous un motif de grande fierté », a déclaré Kamel Ghribi, fondateur et président de Gksd, ainsi que vice-président du groupe San Donato.
"Bénéfices concrets pour la population"
Ghribi a souligné le potentiel économique et social de l’Irak, en mettant en évidence la manière dont les investissements dans le secteur de la santé peuvent se traduire par des bénéfices concrets pour la population, mais aussi par des possibilités de formation et de développement.
Le projet a obtenu la licence d’investissement délivrée par la Nic, ainsi que les approbations des plans techniques et de sécurité et les autorisations nécessaires du ministère de la Santé et de la municipalité de Bagdad.
Pour Ghribi, cette initiative représente également une occasion de démontrer la contribution que les entreprises italiennes peuvent apporter à la reconstruction et au développement des infrastructures irakiennes.
Gksd, un groupe multidisciplinaire actif dans les secteurs de la santé, de l’ingénierie et de la construction, opère en Italie, en Afrique et dans la région Mena, avec une attention particulière portée à la réalisation et à la gestion de projets sanitaires complexes. À Bagdad, l’objectif affiché est de transformer un bâtiment marqué par l’histoire récente du pays en une structure au service de la communauté et des générations futures.