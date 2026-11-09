Italia-Qatar: a Doha il cibo diventa terreno di dialogo tra tradizione e sostenibilità

AGI - A Doha, la cucina italiana diventa un terreno di confronto tra identità, agricoltura e sostenibilità. È questo il filo conduttore dell’iniziativa “Two Women, Two Farms, One Table: Italy meets Qatar”, organizzata alla Heenat Salma Farm nell’ambito della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo e dedicata al rapporto tra tradizioni alimentari, territorio e nuove pratiche agricole.
L’appuntamento, promosso dall’ambasciata d’Italia e dall’Agenzia Ice di Doha insieme a Heenat Salma Farm e alla Biennale Design Doha, ha riunito oltre cinquanta rappresentanti delle istituzioni, della cultura e dell’economia locale. Più che una semplice dimostrazione gastronomica, l’incontro è stato costruito attorno a un’idea precisa: mostrare come il cibo possa raccontare la storia di una comunità e, allo stesso tempo, diventare uno spazio di riflessione sulle trasformazioni ambientali e sui modelli di produzione.
I lavori sono stati aperti dall’ambasciatore d’Italia in Qatar, Paolo Toschi, da Sheikha Al Mayassa bint Hamad Al Thani e dal proprietario della tenuta, Fahad Al Attiah.
La mattinata è iniziata con una visita ai terreni della farm, conclusa con la piantumazione simbolica di una palma da parte dei tre ospiti. Un gesto semplice, ma coerente con il tema della giornata: il rapporto con la terra come elemento di continuità tra memoria e futuro.
Al centro dell’evento sono state soprattutto due donne, interpreti di tradizioni agricole molto diverse. Esra Jebril, resident chef di Heenat Salma Farm, ha rappresentato il legame con i prodotti biologici e con il contesto agricolo qatariota. Dall’Italia è arrivata invece Ilaria Salvadori, cuoca contadina toscana e proprietaria di Fattoria Bistecca a Cortona, legata alla rete Coldiretti e Campagna Amica.
Due chef per un menù a quattro mani
Le due chef hanno presentato le rispettive realtà produttive prima di costruire un menu a quattro mani, nel quale i sapori toscani sono stati combinati con ingredienti coltivati localmente.
È proprio in questo passaggio che l’incontro ha acquistato maggiore interesse: non una sovrapposizione artificiale tra due cucine, ma il tentativo di mostrare come tecniche, prodotti e memorie gastronomiche possano dialogare senza perdere la propria identità.
Durante il pranzo, Sheikha Al Mayassa ha trasformato la tavola in una discussione più ampia su appartenenza, memoria e trasmissione delle tradizioni. Il confronto ha superato il terreno strettamente culinario per toccare il modo in cui le comunità preservano le proprie radici mentre attraversano processi di modernizzazione molto rapidi.
Diplomazia culturale nel Golfo
Per l’Italia, iniziative di questo tipo rappresentano una forma di diplomazia culturale particolarmente efficace nel Golfo. La cucina permette di parlare contemporaneamente di Made in Italy, agricoltura, paesaggio, qualità delle produzioni e sostenibilità, senza separare la dimensione economica da quella culturale.