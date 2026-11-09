Italie-Qatar: à Doha, la cuisine devient un terrain de dialogue entre tradition et durabilité

AGI - C’est le fil conducteur de l’événement « Two Women, Two Farms, One Table: Italy meets Qatar », organisé à Heenat Salma Farm dans le cadre de la Semaine de la cuisine italienne dans le monde et consacré aux liens entre traditions alimentaires, territoire et nouvelles pratiques agricoles.
Promue par l’ambassade d’Italie et l’Agence ICE à Doha, en collaboration avec Heenat Salma Farm et la Biennale Design Doha, l’initiative a réuni plus de cinquante représentants des institutions, du monde culturel et économique local.
Plus qu’une simple démonstration gastronomique, la rencontre reposait sur une idée précise : montrer comment l’alimentation peut raconter l’histoire d’une communauté tout en ouvrant une réflexion sur les transformations environnementales et les modèles de production.
La journée a été ouverte par l’ambassadeur d’Italie au Qatar, Paolo Toschi, par Sheikha Al Mayassa bint Hamad Al Thani et par le propriétaire de la ferme, Fahad Al Attiah.
Plantation symbolique d’un palmier
La matinée a commencé par une visite des terres, avant de se conclure par la plantation symbolique d’un palmier par les trois responsables. Un geste simple, mais cohérent avec le thème de la journée : le rapport à la terre comme point de continuité entre mémoire et avenir.
L’événement s’est surtout construit autour de deux femmes, porteuses de traditions agricoles très différentes. Esra Jebril, chef résidente de Heenat Salma Farm, représentait le lien avec les produits biologiques et le contexte agricole qatari. Du côté italien, Ilaria Salvadori, agricultrice et cuisinière toscane, propriétaire de Fattoria Bistecca à Cortona et membre du réseau Coldiretti-Campagna Amica, incarnait un modèle fondé sur la filière courte et la valorisation directe des produits de l’exploitation.
Menu à quatre mains par deux cheffes
Après avoir présenté leurs réalités agricoles respectives, les deux cheffes ont élaboré un menu à quatre mains associant saveurs toscanes et matières premières locales.
C’est précisément dans cette rencontre que l’initiative a trouvé son intérêt : non pas juxtaposer artificiellement deux cuisines, mais montrer comment techniques, produits et mémoires culinaires peuvent dialoguer sans effacer leurs différences. Au cours du déjeuner, Sheikha Al Mayassa a élargi la discussion aux questions d’appartenance, de mémoire et de transmission des traditions.
La conversation a dépassé le seul domaine gastronomique pour interroger la manière dont les sociétés préservent leurs racines alors qu’elles traversent des processus de modernisation rapides.
Diplomatie culturelle dans le Golfe
Pour l’Italie, ce type d’initiative constitue une forme particulièrement efficace de diplomatie culturelle dans le Golfe. La cuisine permet de parler simultanément de Made in Italy, d’agriculture, de paysage, de qualité des productions et de durabilité, sans dissocier la dimension économique de la dimension culturelle.